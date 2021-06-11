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Internautas dizem que França é a favorita para vencer a Eurocopa; veja a votação

Seleção bicampeã mundial e da Europa vai em busca do título continental para encerrar jejum de duas décadas. Com a volta de Benzema, missão pode ficar ainda mais fácil...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 11:15

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 11:15

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Chegou a hora da bola rolar pelo maior torneio de seleções em termos continentais. Nesta sexta-feira, começa a Eurocopa referente ao ano de 2020, mas que precisou ser adiada em um ano por conta da Covid-19. E em enquete realizada no LANCE!, a França aparece como a favorita para levar o título.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaApós o vice-campeonato para Portugal em 2016, e do título mundial em 2018, os Azuis chegaram para a Euro com muito moral. Com uma seleção recheada de craques, como Mbappé, Griezmann, Pogba e Kanté, o time de Didier Deschamps ficou ainda mais forte com a volta de Benzema.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
A França está no Grupo F da Eurocopa, considerado o grupo da morte. Os atuais campeões mundiais enfrentarão a Alemanha, a Hungria e Portugal, fazendo a reedição da última final. O primeiro confronto será contra os alemães, na terça-feira (15), em Munique.

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