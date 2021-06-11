Internautas dizem que França é a favorita para vencer a Eurocopa; veja a votação

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Chegou a hora da bola rolar pelo maior torneio de seleções em termos continentais. Nesta sexta-feira, começa a Eurocopa referente ao ano de 2020, mas que precisou ser adiada em um ano por conta da Covid-19. E em enquete realizada no LANCE!, a França aparece como a favorita para levar o título.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaApós o vice-campeonato para Portugal em 2016, e do título mundial em 2018, os Azuis chegaram para a Euro com muito moral. Com uma seleção recheada de craques, como Mbappé, Griezmann, Pogba e Kanté, o time de Didier Deschamps ficou ainda mais forte com a volta de Benzema.

+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa