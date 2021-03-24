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Internado com Covid-19, Luis Fabiano afirma: 'Se Deus quiser, logo sairei'

Ídolo do São Paulo está em hospital na capital paulista, com quadro estável e respirando sem ajuda de aparelhos. Fabuloso agradeceu as mensagens positivas e orações...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 17:55

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 17:55
Crédito: Miguel Schincariol/ LANCE!Press
O atacante Luis Fabiano agradeceu as orações e mensagens positivas devido a sua internação para tratar a Covid-19. O Fabuloso está internado em um hospital de São Paulo.
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O Fabuloso teve alguns sintomas e foi orientado a fazer um acompanhamento mais próximo da doença. Segundo sua assessoria de imprensa, o ex-jogador de São Paulo, Sevilha, Vasco e Seleção Brasileira se encontra no hospital, sob observação, mas se sente bem e seu quadro é estável.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021- Pessoal, muito obrigado pela preocupação, pelas mensagens positivas e orações! Realmente estou no hospital nesse momento, mas estou bem e estão cuidando bem de mim. Se Deus quiser logo sairei e avisarei vocês! Cuidem-se! - escreveu o jogador nas redes sociais. O presidente do São Paulo, Julio Casares, também prestou solidariedade a Luis Fabiano e prometeu um jogo de despedida para o jogador.
Ele está em um quarto comum de hospital, e respira sem a ajuda de aparelhos. No entanto, apesar da situação estável, o ex-atacante do São Paulo ainda não tem previsão de alta. A assessoria do jogador soltou o seguinte comunicado:
'Sobre as notícias que estão circulando nas redes sociais a respeito do estado de saúde do Luis Fabiano, esclarecemos que:
O atacante de fato testou positivo para COVID-19 na semana passada, mas se encontra bem neste momento. Nos últimos dias, ele teve sintomas relacionados à doença e o médico que acompanha a situação orientou que ele fosse ao hospital para realizar um monitoramento mais próximo.
Luis Fabiano se encontra no hospital, sob observação, mas se sente bem e seu quadro é estável.'

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