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futebol

Internacional vence de goleada pela quarta vez consecutiva

Time comandado por Miguel Ángel Ramírez costuma aplicar vitórias elásticas em cima dos rivais...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 23:16

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 23:16

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP
Miguel Ángel Ramírez teve mais uma noite mágica no comando do Internacional. No Beira-Rio, o treinador viu a sua equipe massacrar o Olimpia por 6 a 1, pela 3ª rodada da Libertadores.
O resultado elástico deu ao treinador um pouco mais de tranquilidade e colocou o time na ponta do grupo com 6 pontos, situação que embala o time para a semi do Gauchão.
Goleadas
Outro ponto interessante neste começo de trabalho de Ramírez é a quantidade de goleadas. Em meio aos tropeços contra Always Ready e Juventude, o Inter venceu quatro vezes por placares altos.
Confira os números das goleadas do Inter:21 gols marcados 2 sofridos
Placares:Aimoré 1 x 6 InterInter 5 x 0 EsportivoInter 4 x 0 Deportivo TáchiraInter 6 x 1 Olimpia

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