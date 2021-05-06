Internacional vence de goleada pela quarta vez consecutiva

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Miguel Ángel Ramírez teve mais uma noite mágica no comando do Internacional. No Beira-Rio, o treinador viu a sua equipe massacrar o Olimpia por 6 a 1, pela 3ª rodada da Libertadores.

O resultado elástico deu ao treinador um pouco mais de tranquilidade e colocou o time na ponta do grupo com 6 pontos, situação que embala o time para a semi do Gauchão.

Goleadas

Outro ponto interessante neste começo de trabalho de Ramírez é a quantidade de goleadas. Em meio aos tropeços contra Always Ready e Juventude, o Inter venceu quatro vezes por placares altos.

Confira os números das goleadas do Inter:21 gols marcados 2 sofridos