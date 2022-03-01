Internacional vai com força máxima para jogo da Copa do Brasil

Após ver o Gre-Nal ser cancelado no último fim de semana, o Internacional de Alexander Medina voltou aos trabalhos e tem no calendário a Copa do Brasil.
Sem dar sopa ao azar, o treinador promete colocar força máxima diante do Globo-RN para evitar maiores problemas.
Com um elenco mais forte que o adversário potiguar, o Internacional não cogita uma queda precoce no torneio nacional.
Um resultado que não seja a vitória, seria considerado trágico para os cofres do clube e abalaria a moral do elenco e comissão técnica.
Confira o provável Internacional: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Moisés; Gabriel, Johnny, Edenílson, Taison e David; Wesley Moraes.