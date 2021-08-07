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futebol

Internacional se apega ao desempenho como visitante para vencer o Fla

Desde o início da competição, o Colorado venceu duas partidas como visitante...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2021 às 19:50
Crédito: Divulgação
Na tarde de domingo, o Internacional vai até o Maracanã com a dura missão de encarar o Flamengo, adversário que vem embalado no Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do páreo ser bem complicado, o Inter aposta no seu desempenho longe do Beira-Rio, que surpreendentemente é melhor.
Das três vitórias no torneio nacional, o Inter venceu dois deles como visitante (Bahia e Chapecoense). A única vitória em casa foi diante do Juventude.
No total, desde o início do Brasileirão, o Inter conseguiu duas vitórias, três empates e duas derrotas.

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