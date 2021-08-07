Internacional se apega ao desempenho como visitante para vencer o Fla

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Na tarde de domingo, o Internacional vai até o Maracanã com a dura missão de encarar o Flamengo, adversário que vem embalado no Brasileirão.

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Apesar do páreo ser bem complicado, o Inter aposta no seu desempenho longe do Beira-Rio, que surpreendentemente é melhor.

Das três vitórias no torneio nacional, o Inter venceu dois deles como visitante (Bahia e Chapecoense). A única vitória em casa foi diante do Juventude.