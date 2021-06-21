Internacional observa e tem interesse em Paulo Victor, do Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode sofrer a baixa de um titular em breve. Isto porque o Internacional retomou o interesse na contratação de Paulo Victor, lateral-esquerdo do Alvinegro e um dos atletas com mais partidas pela equipe na temporada 2021.

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Não é a primeira vez que o Colorado observa o jogador de perto. Há pouco mais de dois meses, a equipe gaúcha tentou contratá-lo quando ele ainda tinha os direitos federativos ligados ao Nova Iguaçu. O Botafogo o adquiriu em definitivo pouco depois e, atualmente, uma possível nova negociação terá que ser feita diretamente com o Alvinegro.

O interesse do Internacional existe e a equipe busca um lateral-esquerdo no mercado. Atualmente, o Colorado tem Moisés e Léo Borges no elenco para a posição. Felipe Jonathan, do Santos, foi outro nome tentado pela diretoria da equipe gaúcha.Paulo Victor tem 18 partidas pelo Botafogo na temporada 2021. Ele subiu no começo dos compromissos porque os nomes da lateral-esquerda estavam indisponíveis e, com boas atuações, ganhou sequência e não saiu mais da equipe comandada por Marcelo Chamusca.