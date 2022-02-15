Internacional lança seu próprio Fan Token: o $SACI

O Internacional soltou uma nota, em seu portal, no último dia 14, para contar seu mais novo lançamento, a revelação do Fan Token $SACI. A moeda ingressa no mundo virtual para criar mais benefícios para seu torcedor e gerar um novo tipo de renda para os cofres do clube.O clube gaúcho se une a um seleto grupo de outros clubes brasileiros que possuem sua moeda virtual. Veja na íntegra a nota de anúncio do novo Fan Token do Inter:

Nesta segunda-feira (14), o Inter ingressa em uma nova fase fora de campo. O lançamento do Fan Token $SACI vai aproximar ainda mais os torcedores do dia a dia do Clube, uma vez que, por meio do aplicativo de influência e recompensas Socios.com, será possível adquirir Fan Tokens, ativos digitais colecionáveis que dão aos fãs de esportes de todo o mundo acesso a um novo serviço com uma série de benefícios.

Entre eles, o Fan Token dá direito a participar de enquetes, acesso a descontos e recompensas exclusivas, além da chance de ganhar prêmios por meio de jogos, concursos e outros recursos. Todas as enquetes têm como foco principal o entretenimento.

Em 2021, os parceiros da Socios.com lançaram mais de 300 enquetes com temas variados e cerca de cinco mil detentores dos Fan Tokens foram premiados com camisetas autografadas, ingressos e experiências VIP.

No lançamento da parceria do Inter com a plataforma, a primeira enquete para os fãs e dará aos torcedores a chance de votarem em algo muito especial. Os detentores do Fan Token $SACI poderão escolher o design da braçadeira que Andrés D’Alessandro, uma das maiores lendas do Clube, usará em seus últimos jogos como atleta do Colorado.

Apenas um $SACI já será suficiente para votar na enquete e nas demais que o Inter lançará no aplicativo nos próximos meses. No entanto, os detentores de mais tokens terão uma influência maior, pois cada voto é multiplicado pelo número de tokens obtidos.

Nesta segunda, os $SACI serão lançados a U$S 2 cada, o que será a primeira Oferta de Fan Tokens (FTO®️) de um clube brasileiro neste ano. Os sócios colorados que se cadastrarem na plataforma utilizando o e-mail que consta em sua ficha de associação receberão gratuitamente um $SACI.

“Sabemos que essa é uma realidade nova para os nossos sócios. Mas encaramos como uma grande oportunidade de fazermos parte de um seleto grupo do futebol nacional que se rendeu à plataforma e a tudo que ela oferece. Somos o primeiro Clube do Sul, e o quinto do país, a ingressar na Socios.com. E vemos muitas vantagens nessa parceria, uma vez que parte do valor arrecadado com a venda da moeda digital será revertida para o Inter. Inclusive, já tivemos retorno financeiro com a ação. Além, claro, de ser mais uma ação de inovação do Clube, que vai proporcionar aos torcedores vivenciarem experiências que não tinham oportunidade até agora”, revela o vice-presidente de Marketing do Inter, Jorge Avancini.

A plataforma disponibilizará as vendas dos Fan Tokens em três ondas. Durante todo o FTO, cada pessoa pode adquirir, no máximo, 250 $SACI. A primeira onda começa nesta segunda-feira, às 10h, e se estenderá por 72 horas (ou até acabar o estoque), com os compradores podendo adquirir no máximo 25 $SACI por usuário. A segunda tem início na quinta-feira (17/02), às 10h, e se estenderá por duas horas (ou até terminar o estoque), com a compra limitada ao máximo de 100 $SACI. Já a última será na próxima terça-feira (22), às 12h, com duração de duas horas ou até o fim do estoque, com os interessados podendo comprar no máximo 125 $SACI.

O Inter, ao fazer parte da Socios.com, se junta a uma rede de mais de 60 organizações esportivas em todo o mundo. A lista inclui gigantes do futebol como FC Barcelona, Manchester City, Juventus, Inter de Milão, Arsenal e as seleções nacionais da Itália e de Portugal, além de grandes marcas de MMA, equipes de Fórmula 1 e clubes de e-sports.

“Isso nos dá uma visibilidade mundial, agregando mais valor ainda à nossa marca. E isso, certamente, nos trará grandes recompensas no futuro”, avalia Avancini.

O aplicativo da Socios.com, lançado pelo provedor líder de blockchain Chiliz, em 2019, está disponível para iOS e Android e hospeda uma comunidade crescente de 1,3 milhão de usuários em 167 países. O Brasil foi o mercado que mais cresceu em termos de usuários no ano passado e, atualmente, responde por mais de 15% da base de usuários do aplicativo.