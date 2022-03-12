Internacional empata com o Guarany, fica em terceiro e fará semifinal do Gaúcho contra o Grêmio

Na tarde deste sábado (12), o Guarany-RS ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional, no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Inter se manteve na 3ª colocação e terá nas semifinais o clássico contra o Grêmio, que ficou em segundo mesmo após vencer o líder Ypiranga por 2 a 0, na Arena. enfrentar o Grêmio, 2º colocado, nas semifinais do torneio. Enquanto isso, o time de Bagé se despede e disputará a Divisão de Acesso na próxima temporada.
Apesar de rebaixado, o Guarany não deu sossego e iniciou com muita pressão. Em menos de 10 minutos, a equipe de Bagé obrigou o goleiro Daniel a fazer duas defesas. Com muita pressão e anulando as chegadas do Internacional, os donos da casa abriram o placar aos 19. Após saída errada de Kaique Rocha, Juninho Tardelli mandou para Lucas Hulk, que encontrou Marcos Paulo. O camisa 9 estufou as redes.
Querendo mudar o panorama do duelo, o Inter tentou encontrar espaços, mas acabou esbarrando na defesa do Guarany. Gabriel e Cadorini tiveram chances, mas mostraram falhas. O Colorado apresentava erros nos passes e em construção de jogadas, não oferecendo muito perigo. Enquanto isso, o anfitrião apareceu com Jarro Pedroso, que não conseguiu ampliar.
Diferente da primeira etapa, o Internacional tentou propor mais o jogo e buscou mais espaços. No entanto, o Guarany ficou muito fechado e não deixou com que os porto-alegrenses encontrassem espaços dentro de campo. A primeira chance foi apenas aos 23. Na jogada, D'Alessandro cobrou uma falta rápida para Edenilson, que cruzou na cabeça de Cuesta. O zagueiro cabeceou, mas Otávio defendeu.
Os ânimos se mantiveram. Com substituições, o time ganhou uma maior força, mas mesmo assim pecavam na defesa do goleiro Otávio e os zagueiros. Aos 34, mais uma chance. Na jogada, Edenilson tocou para David, que soltou uma bomba. Aos 36, então, saiu o gol do empate. David tocou para Cadorini, que encontrou Caio Vidal. O atacante dominou e avançou, chutando de canhota para o fundo das redes.FICHA TÉCNICAGUARANY 1 X 1 INTERNACIONAL
Local: Estádio Estrela D'Alva, em Bagé (RS)Data: 12/03/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko HornAssistentes: Leirson Peng Martins e Fagner Buenos CortesCartões amarelos: Marcos Paulo, Otávio, Diego Rocha e Cristian Souza (Guarany); Kaíque Rocha, Edenílson e Alexander Medina (Internacional)Cartões vermelhos: -
GOLS: Marcos Paulo (19'/2ºT) (1-0); Caio Vidal (36'/2ºT) (1-1) GUARANY (Técnico: Cristian de Souza)Otávio; Diego Macedo, Diego Rocha e Vavá; Raphinha, David Cunha, Juninho Tardelli (Léo Kanu, aos 35'/2ºT), Lucas Hulk e Roger Bastos (Jefferson Bernardo, aos 19'/2ºT); Jarro Pedroso (Pablo, aos 11'/2ºT) e Marcos Paulo (Vini Martins, aos 35'/2ºT).
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Daniel; Bustos, Kaíque Rocha, Víctor Cuesta e Paulo Victor (Heitor, aos 38'/2ºT); Gabriel, Johnny (Edenílson, aos 13'/2ºT), D'Alessandro (Caio Vidal, aos 24'/2ºT), Maurício (Bruno Gomes, aos 38'/2ºT) e Gustavo Maia (David, aos 13'/2ºT); Matheus Cadorini.