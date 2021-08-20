Internacional conta com ajuda de torcedores para executar projetos de caridade

Crédito: Clube deu atenção especial a crianças carentes (Divulgação/Internacional

O último dia 9 de agosto foi um dia especial para quatro garotos que fazem tratamento no Instituto da Criança com Diabetes (ICD). Isso porque os meninos em questão foram convidados pelo Internacional para uma visita ao Estádio Beira-Rio. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA ação, que contou com a parceria da Fundação de Educação e Cultura (FECI) e do Projeto Criança Colorada, faz parte do lançamento da programação da 22ª Corrida para Vencer o Diabetes.

As crianças, que são portadoras de Diabetes Tipo 1 (DM1), foram ao Museu do clube acompanhadas por um familiar e fizeram um tour completo, com direito a presença do mascote colorado Saci, além de brincarem de chute a gol na beira do gramado. Neste ano, devido à pandemia de Covid-19, a 22ª Corrida para Vencer o Diabetes ocorrerá em formato virtual.

Como é tradição, a instituição também realizará a venda de camisetas em alusão à Corrida de modo a incentivar a prática de esportes e arrecadar recursos para investir nos programas e projetos. Iniciativas essas que assistem mais de 40% das crianças e jovens com diabetes no Rio Grande do Sul.

As camisas contam com a estampa do Clube do Povo, grande apoiador desta causa, e estão à venda por R$ 25 a unidade. As indumentárias podem ser adquiridas através do Site do ICD ou direto na FECI, no Ginásio Gigantinho.

Seguindo as benfeitorias para a sociedade e visando o setor da saúde, o Relacionamento Social do Inter realizou a doação de um capacete personalizado para a Associação de Resgate Rodoviário Águias do Asfalto, que atua na Região de Águas Claras em Viamão-RS. O capacete fará parte dos prêmios de uma rifa solidária, que terá por objetivo arrecadar recursos para a compra de uma ambulância.

- O Internacional, enquanto Clube do Povo, preza pela atenção a todos os aspectos que envolvem a comunidade colorada. Historicamente, a torcida do Inter, por meio dos consulados, torcidas organizadas e grupos de torcedores, sempre demonstrou sua responsabilidade social através de diversas atividades assistenciais. Neste período de pandemia, isso se intensificou de uma forma ainda mais especial. Para o Inter, é um orgulho ver a solidariedade e empatia como marcas da imensa massa colorada espalhada por todo o Mundo - explica Cauê Vieira, vice-presidente de Relacionamento Social do Colorado.

Ainda nesta semana, em meio ao frio intenso do inverno gaúcho, o consulado da cidade de Alegrete-RS, localizada na Região Sudoeste do estado, participou de uma campanha solidária promovida pela Rádio Nativa FM e o Portal Alegrete Tudo, com o objetivo de aquecer os mais necessitados.

Graças a mobilização dos colorados alegretenses, em apenas três dias foi possível arrecadar cerca de 160 cobertores. As peças foram entregues para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também nos últimos dias, foram realizadas mais duas ações de caráter solidário. Uma delas foi o lançamento de uma campanha de arrecadação de valores para custear o tratamento de um ex-atleta do Internacional, Luis Fernando Souza.

Ele luta contra Esclerose Lateral Amiotrófica, mais conhecida como ELA, uma doença neurodegenerativa rara que afeta o sistema nervoso e prejudica a capacidade muscular, comprometendo todos os movimentos e a fala. Para continuar o tratamento e retardar a ELA e melhorar o desconforto, que envolve terapias e medicações, o Internacional promoveu a ação para ajudá-lo.

A outra é a distribuição de mais de 1000 cestas básicas para instituições carentes, essas oriundas de uma ação realizada com os sócios e sócias, de troca de alimentos por materiais esportivos de coleções passadas.