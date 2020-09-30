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futebol

Internacional chega a marca de 12 expulsões na temporada; Veja a lista

Zagueiro Zé Gabriel é o líder com dois cartões vermelhos em 2020...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:33

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 16:33
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A temporada do Internacional tem sido quente em todos os sentidos. Por conta do jejum de títulos, que dura desde 2016, a diretoria apostou em Eduardo Coudet para reviver os dias de glória do Beira-Rio e apresentar um futebol leve.Apesar da postura dentro de campo ser diferente dos anos anteriores, já que o time é mais ofensivo, o número de expulsões assusta o torcedor e diretoria.
Na noite da ultima terça-feira, diante do América de Cali, o Colorado teve que jogar com um a menos após o cartão vermelho de Leandro Fernández, recém-contratado pelo clube gaúcho.
No total, são 12 tarjetas vermelhas. O recordista é o zagueiro Zé Gabriel, que costuma chegar um pouco mais duro nas jogadas.
Veja abaixo a lista dos expulsos do Inter:
Zé Gabriel (2)Leandro FernándezWilliam PottkerPatrickRenzo SaraviaEdenilsonMoisésPraxedesVictor CuestaMustoD’Alessandro

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