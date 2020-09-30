Internacional chega a marca de 12 expulsões na temporada; Veja a lista

A temporada do Internacional tem sido quente em todos os sentidos. Por conta do jejum de títulos, que dura desde 2016, a diretoria apostou em Eduardo Coudet para reviver os dias de glória do Beira-Rio e apresentar um futebol leve.Apesar da postura dentro de campo ser diferente dos anos anteriores, já que o time é mais ofensivo, o número de expulsões assusta o torcedor e diretoria.
Na noite da ultima terça-feira, diante do América de Cali, o Colorado teve que jogar com um a menos após o cartão vermelho de Leandro Fernández, recém-contratado pelo clube gaúcho.
No total, são 12 tarjetas vermelhas. O recordista é o zagueiro Zé Gabriel, que costuma chegar um pouco mais duro nas jogadas.
Veja abaixo a lista dos expulsos do Inter:
Zé Gabriel (2)Leandro FernándezWilliam PottkerPatrickRenzo SaraviaEdenilsonMoisésPraxedesVictor CuestaMustoD’Alessandro