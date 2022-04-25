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futebol

Internacional busca a terceira vitória consecutiva pós-Medina

Colorado venceu os dois compromisso após a saída de Alexander Medina...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 13:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 13:17
No dia 14 de abril, o Internacional empatou com o Guaireña por 2 a 2 no Beira-Rio e se despediu do técnico Alexander Medina.
- VEJA A TABELA DA SUL-AMERICANA
A ordem dentro do elenco foi reagir o mais rápido possível e, durante uma semana o clima mudou totalmente no Beira-Rio.
Antes mesmo da chegada do técnico Mano Menezes, o time mostrou reação diante do Fortaleza e venceu por 2 a 1, em jogo que marcou a despedida de Andrés D’Alessandro.
No último sábado, o compromisso foi longe do Beira-Rio. Com Meno Menezes a frente do time, o Inter venceu o Fluminense por 1 a 0.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Trinca de vitórias?
Agora, a missão do Internacional e oficializar a sua recuperação na temporada e vencer o Independiente Medellín. Caso vença o seu jogo, o Colorado vai chegar a terceira vitória consecutiva e pode até mesmo encerrar como líder do seu grupo na Sul-Americana.
Com 2 pontos, o Inter está na 3ª colocação. O DIM, rival deste meio de semana, está na ponta, com 4 pontos.
Crédito: Foto:SiteOficialdoInternacional

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