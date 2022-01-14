Internacional brilha, vence o Flamengo-SP e avança na Copinha

Nesta quinta-feira (13), o Internacional enfrentou o Flamengo-SP, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, o Colorado contou com grande intensidade, anotou 3 a 0 e avançou para a próxima fase da competição. COMEÇO EQUILIBRADO
Por conta do gramado molhado, os times não conseguiram começar com uma grande pressão. No entanto, o Colorado partiu com maior intensidade e ficou boa parte do tempo, desde o apito inicial, no campo de ataque do Flamengo-SP.
NO INÍCIO!
Aos 7, o Internacional conseguiu abrir o placar. Estévão, na jogada, roubou de fora da área. O camisa 11 dominou, ajeitou para bater e mandou rasteiro, no canto do gol da equipe de Guarulhos.
JOGO EQUILIBRADO!A partida seguiu bastante equilibrada. Aos 18, o Inter apareceu novamente com perigo. O time chegou com Alisson, que arrancou na frente do gol, venceu a marcação de dois adversário e mandou em direção à meta. No entanto, a zaga afastou o perigo.
THIAGO!
Após ficar mais truncada, a partida só foi ter um novo perigo aos 26. Na jogada, em um balão, a bola chegou em Lucca, que saiu em velocidade, alcançando a entrada da área, onde mandou uma bomba. Com os pés, o goleiro do Flamengo afastou.
RESPOSTA!
O Flamengo-SP teve uma grande chance na sequência. Aos 27, o time apareceu em uma cobrança de falta. No entanto, a zaga colorada afastou, com uma cabeçada de Lucas Ryan, e evitou o gol de empate.
EQUILÍBRIO...
Após os 30 minutos de jogo, o Internacional passou a controlar a partida, fazendo com o Flamengo-SP explorasse mais o jogo, principalmente pelo lado direito. No entanto, a equipe de Guarulhos acabou parando na defesa colorada.
CHANCE PERDIDA!
O Colorado teve uma boa chance aos 47. Estévão roubou a bola e partiu em velocidade, dando um passo certeiro para Alisson. O camisa 11 arrancou em velocidade e chegou na cara do gol, mas mandou errado para Lucca, deixando para o goleiro Thiago.VOLTA PARALISADA...
Com o uso de sinalizadores por parte da torcida do Flamengo-SP, a partida teve que ser paralisada por pouco tempo. Além disso, começou com muita falta, tornando o duelo mais truncado.
LUCAS FLORES!
Aos 7, o Flamengo-SP apareceu em perigo com a bola parada. Em falta, a equipe paulista teve a bola indo direto pro gol, mas Lucas Flores espalmou. Depois, em cobrança de escanteio, Lucca afastou.
MAIS UM!
Aos 10, o Internacional ampliou o placar. Estévão cobrou escanteio, mas ninguém finalizou. Alisson foi até a linha de fundo, não deixou sair e cruzou para Lucca, que dominou, girou e mandou para o fundo das redes.
AMPLIA O PLACAR!Não demorou muito para que o Colorado ampliasse o placar. Aos 18, pelo lado esquerdo, Jonathan recebeu e partiu em velocidade. O camisa 18 chegou perto da área e bateu colocado, ampliando a vantagem para o Inter.
QUE PERIGO...
O Colorado seguiu pressionando e não deu moleza para o Flamengo-SP. Aos 31, o Inter teve perigo com Alisson e Lucca, que não conseguiram balançar as redes por conta da defesa do goleiro Thiago.
BUSCANDO O GOL...
O Flamengo-SP tentou ainda ao final da partida. Aos 43, Hugo tentou, em bola parada. O jogador cobrou falta e mandou o cruzamento para Mega, que tocou ao lado do gol de Lucas Flores. FICHA TÉCNICA
Internacional 3 x 0 Flamengo-SPLocal: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)Data: 13/01/2022 - às 19h30 (de Brasília)Árbitro: Rodrigo Gomes Paes DomingosAssistentes: Marcos de Andrade Rossi e Danilo Nogueira da SilvaCartões amarelos: Lucas Ryan (Internacional); Fernando e (Flamengo-SP)Cartões vermelhos: -Gols: Estévão, aos 7'/1ºT (1-0); Lucca, aos 10'/2ºT (2-0); Jonathan, aos 18'/2ºT (3-0)
INTERNACIONAL (Técnico: João Miguel)Lucas Flores; Guilherme Varjão, João Pedro, João Félix e Lucas Ryan (Rangel, aos 23'/2ºT); Bizescki (Lukayan, aos 23'/2ºT), Matteo (Samuel, aos 40'/2ºT), Jonathan (Adriel, aos 33'/2º) e Estévão; Alisson (Vitinho, aos 40'/2ºT) e Lucca (Leonardo, aos 33'/2ºT).
FLAMENGO-SP (Técnico: Raphael Laruccia)Thiago; Rafinha, Juan, Renan (Pedro, aos 11'/2ºT) e Arthur (Mega, aos 11'/2T); Neposiano, Passari e Breno (Luis Otávio, aos 22'/2ºT); Fernando (Hugo, aos 36'/2ºT), Felipe (Ronald, aos 22'/2ºT) e Vitinho (Lucas Eduardo, aos 22'/2ºT).