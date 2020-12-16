Internacional aposta no Beira-Rio para derrotar o Palmeiras

Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco

No próximo sábado, o Internacional recebe o Palmeiras pelo Brasileirão e tenta engatar uma sequência de bons resultados sob o comando de Abel Braga, que ainda sofre com olhares desconfiados da torcida.Uma das esperanças para o Inter confirmar o bom momento e vencer um rival direto na tabela BR-20 é o retrospecto diante do Verdão dentro de casa.

Após a reforma do Beira-Rio, Inter e Palmeiras se enfrentaram sete vezes no território vermelho, com três vitórias, três empates e apenas uma derrota.

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Na lista de glórias do Inter entra uma classificação na Copa do Brasil 2019, quando a equipe venceu no tempo normal e decisão de pênaltis.

A única vez que o Verdão saiu do Beira-Rio com a vitória foi em 2016. Na ocasião, Erik marcou o único gol da partida.

Confira abaixo o retrospecto do Inter contra o Palmeiras no Beira-Rio pós-reforma: