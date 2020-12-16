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futebol

Internacional aposta no Beira-Rio para derrotar o Palmeiras

Desde a reforma do estádio, os times se enfrentaram sete vezes e o Colorado perdeu apenas uma vez...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 16:13
Crédito: Carlos Gregório Jr/Vasco
No próximo sábado, o Internacional recebe o Palmeiras pelo Brasileirão e tenta engatar uma sequência de bons resultados sob o comando de Abel Braga, que ainda sofre com olhares desconfiados da torcida.Uma das esperanças para o Inter confirmar o bom momento e vencer um rival direto na tabela BR-20 é o retrospecto diante do Verdão dentro de casa.
Após a reforma do Beira-Rio, Inter e Palmeiras se enfrentaram sete vezes no território vermelho, com três vitórias, três empates e apenas uma derrota.
+CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na lista de glórias do Inter entra uma classificação na Copa do Brasil 2019, quando a equipe venceu no tempo normal e decisão de pênaltis.
A única vez que o Verdão saiu do Beira-Rio com a vitória foi em 2016. Na ocasião, Erik marcou o único gol da partida.
Confira abaixo o retrospecto do Inter contra o Palmeiras no Beira-Rio pós-reforma:
Inter 3 x 1 Palmeiras - 2014Inter 1 x 0 Palmeiras - 2015Inter 1 x 1 Palmeiras - 2015Inter 0 x 1 Palmeiras - 2016Inter 0 x 0 Palmeiras - 2018Inter (5) 1 x 0 (4) Palmeiras - 2019Inter 1 x 1 Palmeiras - 2019

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