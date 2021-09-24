Internacional abre o Beira-Rio para campanha de vacinação contra a Covid-19 neste sábado

Crédito: Divulgação/Internacional

Neste sábado (25), das 9h às 16h, o Beira-Rio estará aberta para uma ação de vacinação contra a Covid-19. A iniciativa faz parte da campanha "Rolê da Vacina", da prefeitura de Porto Alegre, e conta com o apoio do Internacional.Os torcedores, com idade a partir de 12 anos, poderão receber a primeira, segunda ou terceira doses. Para isso, basta acessar o portão 3, localizado em frente ao Gigantinho, e se dirigir à estrutura montada pela prefeitura. Para receber a imunização, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e o CPF. Para segunda e terceira e doses, documento de identidade e carteirinha de vacinação provando a aplicação das outras etapas da vacina.

- Mais uma vez, nos colocamos ao lado da prefeitura em uma ação deste tipo. A vacinação precisa chegar cada vez mais aos porto-alegrenses. Estamos fazendo a nossa parte e temos certeza que os colorados também farão a deles. Além de receber a vacina, todos ainda terão a chance de matar a saudade do Gigante - afirma o vice-presidente de Administração do Inter, Victor Grunberg.

- Iniciativas como esta, que incentivam a vacinação da população, têm o nosso total apoio. É uma ação de extrema importância para promover uma imunização que atinja o maior número de pessoas possível. Estaremos de portões abertos no sábado esperando o público para receber a primeira, segunda ou terceira dose - destaca Paulo Pinheiro, CEO da BRIO.

Para os colorados que ainda não são sócios, essa pode ser uma oportunidade de fazer parte do quadro social colorado, aderindo à campanha "Inter no peito, vacina no braço", que isenta o pagamento de uma mensalidade aos novos associados que têm a primeira dose e de duas mensalidades aos que já tomaram as duas doses ou a dose única. Uma equipe da CAS estará no local para receber as adesões dos interessados para se tornarem associados.Para entrar no estádio, os torcedores deverão acessar pela Rua Nestor Ludwig, atrás do Centro de Eventos. O estacionamento será cortesia.

Vacinação contra a Covid-19:

Público:

Primeira dose:

Pessoas com 12 anos ou mais.

Segunda dose:

Pfizer/BioNTech: vacinados há 8 semanas.Coronavac/Butantan: vacinados há 28 dias.Oxford/AstraZeneca: vacinados há 10 semanas.

Terceira dose: