Interino diz que Jesus receberá uma equipe comprometida do Benfica

Após a derrota do Benfica para o Porto na Taça de Portugal, o técnico interino Nélson Veríssimo foi perguntado qual equipe deixaria para Jorge Jesus. O português elogiou bastante o plantel e afirmou que durante seu curto trabalho observou muito comprometimento dos jogadores. Este foi o primeiro revés do treinador na direção do clube da Luz.
-Como deixo a equipe para Jesus? A equipe que temos. Sempre senti um time muito focado nos objetivos jogo após jogo. Em momento algum senti o elenco prejudicado.
Jorge Jesus terá muito trabalho à frente do Benfica após perder não só a Taça de Portugal, mas também ter ficado apenas na vice-liderança do Campeonato Português. As Águias fracassaram na temporada e não conseguiram chegar nem na final da Taça da Liga de Portugal, vencida pelo Braga, e o momento é de pressão.