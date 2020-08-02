Interino diz que Jesus receberá uma equipe comprometida do Benfica

Crédito: Instagram/João de Deus

Após a derrota do Benfica para o Porto na Taça de Portugal, o técnico interino Nélson Veríssimo foi perguntado qual equipe deixaria para Jorge Jesus. O português elogiou bastante o plantel e afirmou que durante seu curto trabalho observou muito comprometimento dos jogadores. Este foi o primeiro revés do treinador na direção do clube da Luz.

-Como deixo a equipe para Jesus? A equipe que temos. Sempre senti um time muito focado nos objetivos jogo após jogo. Em momento algum senti o elenco prejudicado.