Interino aprova atuação dos garotos do Náutico

Na noite da última quinta-feira, o Náutico visitou o Vera Cruz e, com um time repleto de reservas e garotos, venceu o adversário por 2 a 1.

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Além do placar, o desempenho foi aprovado pelo técnico Marcelo Rocha, que comandou o time enquanto Felipe Conceição não é liberado da suspensão do STJD.

Na visão do interino, o Náutico pode continuar com os garotos na fase de classificação do Pernambucano para dar mais ‘corpo’ aos jovens.

‘Acho que os garotos deram o recado. Os jogadores que não vinham jogando sempre como titulares deixaram uma mensagem muito positiva. Vamos esperar os acontecimentos das próximas rodadas, mas o cartão que eles deixaram foi muito interessante e sabemos que podemos contar com eles a qualquer momento. Isso é gratificante’, destacou Marcelo Rocha.