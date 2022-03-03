Inter x Salernitana: Saiba onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pelo Campeonato Italiano

A Inter de Milão entra em campo nesta sexta, recebendo em sua casa, a lanterna Salernitana, visando vencer para retomar a liderança na tabela da Serie A Italiana. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.INTER DE MILÃOA equipe Nerazzurra precisa apenas vencer para retomar a ponta da tabela no Campeonato Italiano. A equipe de Milão está em terceiro, mas tem um jogo a menos que Napoli e Milan, que estão na frente e empatados com 57 pontos. Em caso de vitória, o time de Simone Inzaghi chegará a 58 e terá um ponto a mais que os dois concorrentes diretos. A forma da Inter não tem sido muito boa nas últimas rodadas, tendo vencido apenas um jogo nos últimos cinco.
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SALERNITANAA equipe do sul da Itália tem uma missão quase impossível, contra a Inter. Lanterna no campeonato, a Salernitana precisa vencer para ter pelo menos, algumas chances a mais de sair da zona de rebaixamento. Fora desta, o último time é o Cagliari com 10 pontos e dois jogos a mais. Nas últimas 10 rodadas, o time só venceu um jogo, contra o Hellas Verona. Principal jogador da equipe, Ribery estará fora do jogo: o francês sofreu um acidente de carro nos últimos dias e está de repouso, após sofrer um traumatismo craniano.
FICHA TÉCNICAData e horário: Sexta, 4 de março, às 16h45 (de Brasília)Local: Giuseppe Meazza, Milão, ItáliaÁrbitro: Livio MarinelliAssistentes: Alessio Tolfo e Giacomo PaganessiOnde assistir: ESPN e Star +
Prováveis escalações:
INTER DE MILÃO (Treinador: Simone Inzaghi)Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella,Brozovic, Çalhanoglu, Perisic, Martinez e Dzeko
Desfalques: nenhum
SALERNITANA (Treinador: Davide Nicola)Sepe, Ranieri, Fazio, Dragusin, Mazzocchi, Kastanos, Radovanovic, Coulibaly, Perotti, Verdi e Duric
Desfalques: Ribery, Schiavone, Strandberg e Bonazzoli