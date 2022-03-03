Inter x Salernitana: Saiba onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pelo Campeonato Italiano

A Inter de Milão entra em campo nesta sexta, recebendo em sua casa, a lanterna Salernitana, visando vencer para retomar a liderança na tabela da Serie A Italiana. A bola rola a partir das 16h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza.INTER DE MILÃOA equipe Nerazzurra precisa apenas vencer para retomar a ponta da tabela no Campeonato Italiano. A equipe de Milão está em terceiro, mas tem um jogo a menos que Napoli e Milan, que estão na frente e empatados com 57 pontos. Em caso de vitória, o time de Simone Inzaghi chegará a 58 e terá um ponto a mais que os dois concorrentes diretos. A forma da Inter não tem sido muito boa nas últimas rodadas, tendo vencido apenas um jogo nos últimos cinco.