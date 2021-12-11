Inter x Cagliari: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Atual campeã, a Inter de Milão busca voltar ao topo da tabela de classificação do Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe encara o Cagliari pela 17ª rodada da competição, às 16h45, no Giuseppe Meazza. A equipe de Simone Inzaghi é atualmente vice-líder, com 37 pontos, um a menos que o líder Milan.

+ Salah marca de pênalti e Liverpool vence o Aston Villa no reencontro com Gerrard pela Premier LeagueClassificada para as oitavas de final da Champions League mesmo com a derrota para o Real Madrid no meio da semana, a Inter de Milão vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Italiano. Nicolo Barella, um dos principais jogadores da equipe, falou sobre a temporada do time até aqui.

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- O que vivemos no ano passado dá-nos muita consciência, temos um Scudetto no peito, aprendemos com os nossos erros. Depois o treinador deu-nos algo mais, talvez mais serenidade, provavelmente que nos ajudou depois de dois anos intensos e difíceis que nos deram tanta satisfação - disse Barella à 'Sky Sports'.

FICHA TÉCNICAInter de Milão x CagliariCampeonato Italiano - Rodada 17

Data e horário: 12/12/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Giuseppe Meazza (ITA)Árbitro: Matteo Marchetti (ITA)Transmissão: Star+

Prováveis escalações:Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi

Cagliari: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert; Pedro, Keita. Técnico: Walter Mazzari