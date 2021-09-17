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futebol

Inter x Bologna: onde assistir, horário e escalações do jogo do Italiano

Em quarto lugar na tabela, Inter mede forças com o sexto colocado, no Estádio Giuseppe Meazza, e busca a recuperação contra uma das surpresas da atual temporada
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Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 18:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 18:02
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A Inter de Milão mede forças com o Bologna neste sábado, às 13h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão do canal Fox Sports. INTER DE MILÃOOs donos da casa, comandados por Simone Inzaghi, buscam a recuperação após sofrerem sua primeira derrota da temporada no jogo anterior, contra o Real Madrid, por 2 a 1, na estreia na Champions League.
Já pelo Campeonato Italiano, no último domingo, a equipe empatou em 2 a 2 com a Sampdoria, fora de casa. A Inter aparece em quarto na tabela, com sete pontos (duas vitórias e um empate).
O treinador não deu entrevista coletiva, antes do confronto alegando a agenda cheia de compromissos da equipe.
BOLOGNAO Bologna, do técnico Sinisa Mihajlovic, é considerado uma das surpresas da temporada. Em sexto na tabela, o time venceu o Hellas Verona por 1 a 0 na terceira rodada, e soma sete pontos, mesma pontuação da Inter, mas com pior situação nos critérios de desempate.
Em coletiva nesta sexta-feira, o treinador afirmou que seus jogadores irão a campo em busca da vitória, e disse que o atacante Marko Arnautovic, ex-Inter, "não tem nada a provar" no reencontro com sua antiga equipe.FICHA TÉCNICA
Inter de Milão x BolognaPremier League - Campeonato Italiano4ª Rodada​Data e horário: 18/09/2021, às 13h (de Brasília)​Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)Árbitro: Giovanni AyroldiAssistentes: Rodolfo Di Vuolo e Davide ImperialeTransmissão: Fox Sports e Star+
PROVÁVEIS TIMES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.
Desfalques: Brazão e Sensi (lesionados).
BOLOGNA (Técnico: Mikel Arteta)Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Domínguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

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