Inter vence Sheriff e assume a vice-liderança do Grupo D da Champions

A Inter de Milão derrotou nesta quarta-feira o Sheriff Tiraspol por 3 a 1, na Bolshaya Sportivnaya Arena, em Tiraspol, na Moldávia, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O resultado levou os comandados de Simone Inzaghi à vice-liderança do Grupo D. Com a vitória, a equipe italiana chegou a sete pontos e deu passo importante para a classificação. O Sheriff está em terceiro, com seis. A diferença para o Real Madrid, líder isolado e que bateu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, é de apenas dois pontos. O time de Donetsk é o lanterna, com apenas um ponto.