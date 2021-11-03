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futebol

Inter vence Sheriff e assume a vice-liderança do Grupo D da Champions

Com gols de Brozovic, Skriniar e Alexis Sánchez, italianos dão passo importante fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 19:41

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 19:41

Crédito: SERGEI GAPON / AFP
A Inter de Milão derrotou nesta quarta-feira o Sheriff Tiraspol por 3 a 1, na Bolshaya Sportivnaya Arena, em Tiraspol, na Moldávia, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O resultado levou os comandados de Simone Inzaghi à vice-liderança do Grupo D. Com a vitória, a equipe italiana chegou a sete pontos e deu passo importante para a classificação. O Sheriff está em terceiro, com seis. A diferença para o Real Madrid, líder isolado e que bateu o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, é de apenas dois pontos. O time de Donetsk é o lanterna, com apenas um ponto.
Veja a tabela da Champions
A atual campeã não teve grandes dificuldades no decorrer do confronto, mas a primeira etapa terminou sem gols. O melhor lance veio quando o argentino Lautaro Martínez acertou a trave do goleiro Athanasiadis, em um chute da entrada da área.
O placar só foi aberto ao nove minutos do segundo tempo, em chute de Brozovic. Aos 21, o zagueiro Skriniar ampliou. Aos 38, Alexis Sánchez marcou o terceiro e encurralou ainda mais o oponente. O Sheriff ainda conseguiu descontar aos 45, com Traoré.

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