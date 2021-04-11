Inter vence, mantém distância do Milan e segue em busca do título

A Inter de Milão se aproxima do título do Campeonto Italiano. Neste domingo, a equipe de Antonio Conte derrotou o Cagliari em casa pelo placar de 1 a 0. O gol marcado por Darmian na segunda etapa faz com que a equipe mantenha os 11 pontos de diferença para o Milan na tabela de classificação faltando apenas oito rodadas.MELHORES CHANCESLogo aos 10 minutos, Eriksen teve a melhor oportunidade da partida ao receber passe da entrada da área e finalizar colocado para grande defesa de Vicario. A Inter chegou mais vezes ao ataque, mas aos 39 minutos levou um susto com uma pancada de fora da área de Nainggolan para boa intervenção de Handanovic.