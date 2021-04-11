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futebol

Inter vence, mantém distância do Milan e segue em busca do título

Equipe de Antonio Conte encontrou dificuldades para furar a defesa do Cagliari na primeira etapa. No segundo tempo, Inter chegou ao gol em jogada dos laterais do time...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 09:26

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 09:26
Crédito: Darmian foi o herói improvável da vitória da Inter sobre o Cagliari (ALBERTO PIZZOLI / AFP
A Inter de Milão se aproxima do título do Campeonto Italiano. Neste domingo, a equipe de Antonio Conte derrotou o Cagliari em casa pelo placar de 1 a 0. O gol marcado por Darmian na segunda etapa faz com que a equipe mantenha os 11 pontos de diferença para o Milan na tabela de classificação faltando apenas oito rodadas.MELHORES CHANCESLogo aos 10 minutos, Eriksen teve a melhor oportunidade da partida ao receber passe da entrada da área e finalizar colocado para grande defesa de Vicario. A Inter chegou mais vezes ao ataque, mas aos 39 minutos levou um susto com uma pancada de fora da área de Nainggolan para boa intervenção de Handanovic.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
PRESSÃOAos 11 minutos da segunda etapa, Eriksen teve nova oportunidade da intermediária e o goleiro adversário fez novamente uma excelente defesa mandando a bola para linha de fundo. Aos 23, o zagueiro De Vrij cabeceou uma bola no travessão de Vicario após cobrança de escanteio.
BLOQUEIO FURADOApós alguns minutos pressionando, finalizando e testando, a Inter de Milão achou um gol após linda tabela entre Hakimi e Lukaku e o marroquino encontrando Darmian livre na pequena área para balançar as redes. No final do jogo, os líderes tiveram que suportar uma forte pressão do Cagliari, mas saíram com os três pontos.

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