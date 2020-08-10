Inter vence Leverkusen e vai às semifinais da Europa League

Pelas quartas de final da Europa League, a Inter de Milão venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1. Barella e Lukaku marcaram os gols dos italianos, enquanto Kai Havertz descontou para os alemães.
QUE FASE!Lukaku se tornou o único jogador a marcar em nove jogos consecutivos na Europa League. O belga marcou um belo gol protegendo a bola e chutando na saída do goleiro.
VAR TRABALHOUA Inter de Milão teria tido dois pênaltis ao seu favor se o VAR não estivesse na partida. O árbitro de vídeo chamou o juiz para rever os dois lances e as penalidades acabaram sendo anuladas.
QUEM VEM?Classificado para as semifinais, a Inter de Milão espera o vencedor da partida entre Shakhtar Donetsk e Basel, nesta terça-feira (11), às 16h (horário de Brasília).