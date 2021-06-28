Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter vê Palmeiras como adversário ideal para voltar a vencer no Beira-Rio

Colorado costuma ter bons resultados quando recebe o Alviverde em sua casa...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 19:10
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na próxima quarta-feira, o Internacional tem a chance de somar três pontos e embalar de vez no Campeonato Brasileiro ao encarar o Palmeiras.
Apesar do Verdão estar no alto da classificação, o time de Abel Ferreira não costuma se dar bem quando visita o novo Beira-Rio.
Desde a reforma do estádio, o Alviverde jogou como visitante em nove partidas e venceu apenas uma vez. Em 2016, sob o comando de Cuca, o Palmeiras bateu o Inter.
No geral, foram cinco vitórias do Inter, uma do Verdão e três empates. Veja os confrontos abaixo:
Inter 3 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2014Inter 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2015Inter 1 x 1 Palmeiras – Copa do Brasil 2015Inter 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2016Inter 2 x 1 Palmeiras – Copa do Brasil 2017Inter 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2018Inter 1 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil 2019Inter 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2019Inter 2 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados