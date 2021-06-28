Inter vê Palmeiras como adversário ideal para voltar a vencer no Beira-Rio

Na próxima quarta-feira, o Internacional tem a chance de somar três pontos e embalar de vez no Campeonato Brasileiro ao encarar o Palmeiras.
Apesar do Verdão estar no alto da classificação, o time de Abel Ferreira não costuma se dar bem quando visita o novo Beira-Rio.
Desde a reforma do estádio, o Alviverde jogou como visitante em nove partidas e venceu apenas uma vez. Em 2016, sob o comando de Cuca, o Palmeiras bateu o Inter.
No geral, foram cinco vitórias do Inter, uma do Verdão e três empates. Veja os confrontos abaixo:
Inter 3 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2014Inter 1 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2015Inter 1 x 1 Palmeiras – Copa do Brasil 2015Inter 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2016Inter 2 x 1 Palmeiras – Copa do Brasil 2017Inter 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2018Inter 1 x 0 Palmeiras – Copa do Brasil 2019Inter 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2019Inter 2 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2020