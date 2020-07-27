Inter tem duelo difícil contra Napoli; Atalanta sonha com 2º lugar

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Apesar de não conseguir mais brigar pelo título do Campeonato Italiano, a Inter de Milão busca se consolidar na vice-liderança e fazer jus aos investimentos feitos. A equipe dirigida por Antonio Conte enfrenta o Napoli nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília) e pode também dar uma força ao Milan, maior rival, que luta pela 6ª colocação com o time comandado por Gattuso.

O técnico do clube nerazzurri lembrou dos três últimos confrontos contra o rival nesta temporada e sabe da dificuldade que irá enfrentar neste encontro.

- Acho que dos três jogos disputados contra o Napoli, nossa melhor partida foi o retorno pela Copa da Itália, merecíamos mais. Mas o Napoli é um time muito forte que, ao longo dos anos, sempre esteve presente para atrapalhar aqueles que venceram o Campeonato Italiano. É uma equipe muito boa, fortalecida esse ano.

Também nesta terça-feira, mas às 14h30 (horário de Brasília), a Atalanta viaja para enfrentar o Parma pela 37ª rodada. O time dirigido por Gasperini busca alcançar a marca dos 100 gols em uma edição do Campeonato Italiano desde a temporada de 1950/1951. O time de Bérgamo também tenta superar a marca da 3ª colocação alcançada na última edição do calcio.

O comandante do time diz que pensa em terminar a competição da melhor maneira, pois esta seria a melhor forma do elenco encarar a partida decisiva contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões.

- Somos donos do nosso destino. Vencendo terça e contra a Inter, só estaríamos atrás da Juventus. Já estamos pensando no desafio contra o PSG e a melhor maneira de desafiá-los é terminar bem o campeonato. Teremos que ser bons e cuidadosos para interpretar bem o jogo.