Inter se preocupa com Lautaro na volta do Campeonato Italiano

Crédito: Lautaro Martínez será centro das atenções da Inter de Milão no retorno do Campeonato Italiano (AFP

Em meio às negociações por Lautaro Martínez, a Inter de Milão se mostra preocupada com o rendimento do atacante no retorno do Campeonato Italiano, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Além de estar no centro das atenções por conta do mercado de transferências, após dois meses sem jogar, o risco de lesão para os atletas aumentam. Com isso, fatores externos podem interferir dentro de campo.

O clube italiano se mostra preocupado, pois quer foco total no Campeonato Italiano e não pensar em uma operação que possa acabar na perda de um dos principais jogadores do plantel. Já o atacante pode sofrer por querer realizar boas partidas no Calcio, mas também por não esquecer a negociação com a equipe culé após já ter dado sinal verde para o time de Messi.

Aos 22 anos, Lautaro também terá que lidar com a pressão de saber que ao entrar em campo, pode correr o risco de se lesionar e ver sua negociação ser afetada. O papel de Antonio Conte também será fundamental para tirar qualquer assunto fora de campo da cabeça do camisa 10 até que a temporada termine.