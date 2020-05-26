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futebol

Inter se preocupa com Lautaro na volta do Campeonato Italiano

Clube teme que fatores externos, como as negociações de transferência para o Barcelona, podem interferir no rendimento do argentino nas 13 partidas restantes para o time...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 11:45

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:45

Crédito: Lautaro Martínez será centro das atenções da Inter de Milão no retorno do Campeonato Italiano (AFP
Em meio às negociações por Lautaro Martínez, a Inter de Milão se mostra preocupada com o rendimento do atacante no retorno do Campeonato Italiano, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. Além de estar no centro das atenções por conta do mercado de transferências, após dois meses sem jogar, o risco de lesão para os atletas aumentam. Com isso, fatores externos podem interferir dentro de campo.
O clube italiano se mostra preocupado, pois quer foco total no Campeonato Italiano e não pensar em uma operação que possa acabar na perda de um dos principais jogadores do plantel. Já o atacante pode sofrer por querer realizar boas partidas no Calcio, mas também por não esquecer a negociação com a equipe culé após já ter dado sinal verde para o time de Messi.
Aos 22 anos, Lautaro também terá que lidar com a pressão de saber que ao entrar em campo, pode correr o risco de se lesionar e ver sua negociação ser afetada. O papel de Antonio Conte também será fundamental para tirar qualquer assunto fora de campo da cabeça do camisa 10 até que a temporada termine.
A Inter de Milão ainda tem mais 13 partidas restantes para fazer no Campeonato Italiano e segue sonhando com a conquista do título, apesar de estar nove pontos atrás da Juventus. O argentino é peça fundamental no setor ofensivo formando dupla com Lukaku e já marcou 12 gols e deu três assistências em 22 jogos.E MAIS:Messi não deve exercer cláusula de saída e continua no BarcelonaFederação holandesa nega pedido do AZ Alkmaar e mantém vaga na fase de grupos da Champions ao AjaxAubameyang entra na mira do PSG para a próxima temporadaClubes da Inglaterra desejam a contratação de Gonzalo Higuaín E MAIS:

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