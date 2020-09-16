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futebol

Inter se assusta com exigências de Lautaro para renovar contrato

Atacante argentino quer dobrar seu atual salário e representante do jogador não garante permanência do camisa 10 na Inter de Milão a partir da próxima temporada...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:47

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 08:47
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Inter de Milão se assustou com a cobrança salarial de Lautaro Martínez para renovar seu contrato, de acordo com o “Corriere dello Sport”. O atacante argentino quer passar a ganhar cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) por ano, o dobro do que recebe atualmente. A continuidade no futebol italiano não é certa e o Barcelona monitora a situação.Com contrato até 2023, os nerazzurris gostariam de assinar um contrato longo, mas sofreu uma derrota após a primeira reunião para tratar do assunto. Beto Yaqué, representante do atleta, assegurou que o jovem segue essa temporada na Inter, mas não garante sua continuidade após esta campanha.
O clube catalão fez diversos esforços por Lautaro Martínez, mas por conta da crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19, os culés não tiveram músculo financeiro para arcar com uma negociação. O argentino tinha interesse em vestir a camisa blaugrana, mas o desejo não será realizado em 2020.

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