Inter se assusta com exigências de Lautaro para renovar contrato

A Inter de Milão se assustou com a cobrança salarial de Lautaro Martínez para renovar seu contrato, de acordo com o “Corriere dello Sport”. O atacante argentino quer passar a ganhar cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) por ano, o dobro do que recebe atualmente. A continuidade no futebol italiano não é certa e o Barcelona monitora a situação.Com contrato até 2023, os nerazzurris gostariam de assinar um contrato longo, mas sofreu uma derrota após a primeira reunião para tratar do assunto. Beto Yaqué, representante do atleta, assegurou que o jovem segue essa temporada na Inter, mas não garante sua continuidade após esta campanha.