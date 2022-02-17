Inter sai na frente, mas cede empate ao Brasil de Pelotas

Internacional e Brasil de Pelotas empataram, em 1 a 1, nesta quarta-feira (16). As equipes se encontraram em partida pela 7ª colocação do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, o Colorado perde a chance de alcançar a liderança do torneio e assume a 2ª colocação, com 12 pontos. Enquanto isso, o Xavante ocupa o 7º lugar, com 10 tentosDOMÍNIO COLORADO!
O Inter foi soberano na primeira etapa e conduziu as melhores jogadas. Enquanto isso, o Brasil de Pelotas apenas se defendeu e tentava encontrar alguma jogada de perigo. Aos 26, o Colorado teve grande chance. Mauricio recebeu de Gabriel, mas acabou mandando por cima da meta. Estreando com titular, Gabriel teve também uma chance. No entanto, o goleiro xavante salvou. Aos 42, a pressão surtiu efeito. Paulo Victor cruzou para Taison, que não perdoou e abriu o placar.
CORRENDO ATRÁS DO PREJUÍZO!
O Brasil de Pelotas entrou em campo para se recuperar. Não demorou muito. Aos 7, Marllon cruzou para Paulo Victor, que antecipou Heitor e deixou tudo igual no Beira-Rio. O empate deixou o Colorado abalado. Apesar disso, a equipe da casa manteve a pressão e se postou, em grande parte, no campo de ataque do Xavante. Em uma das melhores chegadas, Johnny mandou uma bomba para defesa de Marcelo. Aos 32, Edenilson arriscou, mas mandou ao lado.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL X BRASIL DE PELOTAS
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data: 16/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Fabulo Oliveira Diniz (RS)