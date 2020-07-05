Inter sai na frente, desperdiça pênalti e sofre virada para o Bologna

A Inter de Milão saiu na frente, desperdiçou chances, pênalti e permitiu o Bologna crescer, virar o jogo e vencer a partida por 2 a 1. O time de Antonio Conte sofreu sua primeira derrota desde o retorno do Campeonato Italiano e perdeu a chance de se aproximar da Lazio, que havia perdido no último sábado para o Milan.
DESAFOGOApós um início muito brigado e faltoso, a Inter de Milão conseguiu botar a bola no chão e ter volume de jogo. No entanto, a primeira grande chance surgiu apenas aos 21 minutos, quando Ashley Young recebeu bola pelo lado esquerdo, cruzou na cabeça de Lautaro Martínez que mandou a bola na trave e Lukaku aproveitou o rebote para marcar o único gol do primeiro tempo.
JOGO ABERTOApós o primeiro tento, a partida ficou mais aberta e Young quase marcou o segundo após linda jogada individual e finalização desviada pelo goleiro. Aos 32, Lautaro também quase ampliou, mas foi travado pelo zagueiro. A resposta do Bologna veio no minuto seguinte com Orsolini saindo cara a cara com Handanovic, que fez bela defesa para impedir o empate dos visitantes.
PONTO DE VIRADAA Inter voltou melhor e logo aos dois minutos, Candreva quase fez o segundo gol dos mandantes. O Bologna conseguiu mandar uma bola na trave, mas aos 12 minutos teve Soriano expulso. Aos 15, a equipe de Conte teve pênalti a seu favor, mas Lautaro não converteu a cobrança, parou em Skorupski e o arqueiro fez outra grande defesa no rebote.
MOMENTO CHAVEApós desperdiçar a chance de ampliar o marcador, o Bologna cresceu no jogo e aos 28 minutos, Juwara, que entrou no segundo tempo, aproveitou uma sobra de bola e finalizou para empatar a partida. Aos 32, foi a vez de Bastoni ser expulso e três minutos depois, Barrow virou a partida após receber passe pelo alto e finalizar para o fundo das redes. A Inter pressionou no final, mas não conseguiu o empate.