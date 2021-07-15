Inter reencontra 'freguês' na fase de grupos da Libertadores

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A quinta-feira é decisiva para o Internacional. No Paraguai, o time de Diego Aguirre abre a sua participação nas oitavas de final da Libertadores e o rival é o Olimpia.

Apesar da dificuldade que o confronto apresenta, o Colorado já teve dois encontros com o Decano na fase de grupos da Libertadores e foi bem.

No Beira-Rio, quando Miguel Ángel Ramírez vivia o seu auge no Colorado, a equipe deu show e bateu o Olimpia por 6 a 1.