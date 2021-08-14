Inter recebe o São Paulo pelas quartas do Brasileirão Feminino

Crédito: Internacional tenta surpreender no futebol feminino (Divulgação/Internacional

Após quase dois meses de pausa, o Campeonato Brasileiro Feminino A1 está de volta. Terminada a primeira fase de pontos corridos e a pausa para os Jogos Olímpicos, o torneio coloca frente a frente as oito melhores equipes nacionais, pelas quartas de final, em jogos de ida e volta. Em busca de uma vaga inédita nas semifinais, técnico Maurício Salgado vê a equipe preparada para encarar o clássico no mata-mata, diante do São Paulo.

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As partidas válidas pelas quartas de final tiveram início neste sábado (14), com Palmeiras x Grêmio, seguido de Corinthians x Avaí e Santos x Ferroviária no domingo. Na segunda-feira, dia 16, será a vez do Internacional receber o São Paulo, no Beira Rio, às 17h, com transmissão do Sportv e no Tiktok do Desimpedidos.

'Após 45 dias ‘parados’, temos um jogo decisivo, sem nenhum teste no mesmo nível nesse tempo. Tem a perda de ritmo, que não é bom, porque estávamos numa tomada muito boa, em alto nível de competição, porém, o ponto positivo é que tínhamos um desgaste das atletas pelo do excesso de jogos do primeiro semestre, e conseguimos recuperar todas fisicamente', analisou o técnico Maurício Salgado.

Internacional e São Paulo tem protagonizado grandes duelos no futebol feminino nos últimos anos. Nas duas últimas temporadas, o time de Porto Alegre tem levado vantagem nos jogos decisivos de base, eliminando o São Paulo ou vencendo na final, como foi com o Sub-18 em 2019. No time principal, nesta temporada, as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez, pelo Campeonato Brasileiro, ainda na primeira fase, em partida que aconteceu na Arena Barueri, com vitória do time paulista por 2 a 0.

“A pausa também foi benéfica na questão de análise de desempenho. Conseguimos rever diversos jogos, aprimoramos situações que precisávamos em campo, buscando melhorar em fragilidades que apresentávamos nos jogos. Estamos bem confiantes. Sabemos que é um clássico, que esse encontro tem sido de grandes jogos no futebol feminino. É um desafio, mas estamos fortes e focados nesses dois jogos”, completou Salgado.

Quebra de tabu?