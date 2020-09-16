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futebol

Inter quer resolver problema de Godin antes de anunciar Vidal

Meio-campista chileno não será anunciado enquanto zagueiro uruguaio não se transferir para o Cagliari. Defensor cobra salário que teria assegurado nesta temporada com a Inter...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 09:29

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 09:29
Crédito: Lluis Gene/AFP
Antes de anunciar a contratação de Arturo Vidal, a Inter de Milão quer se desfazer de Diego Godin, mas a situação do zagueiro segue indefinida. Apesar de estar próximo de se tornar jogador do Cagliari, o uruguaio não abre mão de receber os 5,5 milhões de euros (R$ 34 milhões) que teria assegurado nesta temporada.Enquanto os dois clubes buscam uma solução, a chegada do meio-campista chileno está bloqueada. A Inter quer ter a garantia de que o caso do defensor estará solucionado, embora a imprensa italiana esteja otimista de que a situação pode ser definida nas próximas horas.
Com essa pendência resolvida, o próximo passo será o anúncio de uma das principais contratações para a temporada. Vidal irá voltar a trabalhar com o técnico Antonio Conte, com quem teve muito sucesso no período em que vestiu a camisa da Juventus. O clube nerazzurri sonha com o veterano desde janeiro e deve concretizar a operação nesta semana.

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