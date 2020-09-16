Inter quer resolver problema de Godin antes de anunciar Vidal

Antes de anunciar a contratação de Arturo Vidal, a Inter de Milão quer se desfazer de Diego Godin, mas a situação do zagueiro segue indefinida. Apesar de estar próximo de se tornar jogador do Cagliari, o uruguaio não abre mão de receber os 5,5 milhões de euros (R$ 34 milhões) que teria assegurado nesta temporada.Enquanto os dois clubes buscam uma solução, a chegada do meio-campista chileno está bloqueada. A Inter quer ter a garantia de que o caso do defensor estará solucionado, embora a imprensa italiana esteja otimista de que a situação pode ser definida nas próximas horas.