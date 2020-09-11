Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter que trocar Perisic por Thomas Partey com Atlético de Madrid

Meio-campista colchonero está na mira do técnico Antonio Conte para a próxima temporada. Italianos querer convencer espanhóis a diminuir valor da multa...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 11:02
Crédito: AFP
A Inter de Milão está disposta a oferecer o meia-atacante campeão europeu com o Bayern de Munique Ivan Perisic pelo meio-campista Thomas Partey, do Atlético de Madrid, de acordo com a imprensa italiana. Os italianos querem, com isso, diminuir o valor da multa do volante que está fixada em 50 milhões de euros (R$ 314 milhões).O croata de 31 anos que estava emprestado ao time bávaro já foi nome de interesse da equipe colchonera e pode fazer o papel de ponta ou de segundo atacante no setor ofensivo. No entanto, o time de Simeone acabou de fechar a contratação de Carrasco, que atua pelo mesmo setor de Perisic, o que pode dificultar uma negociação.
Partey é a segunda opção da lista do técnico Antonio Conte, uma vez que a prioridade era a contratação de Kanté, do Chelsea. Diante da dificuldade, os italianos miram o atleta de Gana que também está na mira da Juventus, mas principalmente do Arsenal. O PSG também já foi especulado como possível destino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados