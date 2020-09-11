Inter que trocar Perisic por Thomas Partey com Atlético de Madrid

A Inter de Milão está disposta a oferecer o meia-atacante campeão europeu com o Bayern de Munique Ivan Perisic pelo meio-campista Thomas Partey, do Atlético de Madrid, de acordo com a imprensa italiana. Os italianos querem, com isso, diminuir o valor da multa do volante que está fixada em 50 milhões de euros (R$ 314 milhões).O croata de 31 anos que estava emprestado ao time bávaro já foi nome de interesse da equipe colchonera e pode fazer o papel de ponta ou de segundo atacante no setor ofensivo. No entanto, o time de Simeone acabou de fechar a contratação de Carrasco, que atua pelo mesmo setor de Perisic, o que pode dificultar uma negociação.