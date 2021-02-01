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futebol

Inter pode se desfazer de Hakimi; Chelsea e Arsenal monitoram

Clube italiano passa por sérias dificuldades financeiras e pode vender lateral direito para equilibrar as contas. Gunners são os favoritos na disputa pela contratação neste momento...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 09:02

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 09:02

Crédito: Hakimi já tem seis gols e cinco assistências pela Inter de Milão (Divulgação/Internazionale
Apesar de ter sido contratado nesta temporada, Hakimi pode estar próximo de uma saída da Inter de Milão, segundo o “The Athletic”. O portal afirma que o clube italiano passa por sérias dificuldades econômicas e que o lateral direito poderia jogar na Premier League na próxima época. Chelsea e Arsenal são os principais interessados.Os italianos já tiveram que atrasar a primeira parcela dos 40 milhões de euros (R$ 266 milhões na cotação atual) firmados pelo jogador com o Real Madrid e os números do clube estão no vermelho. A venda do marroquino poderia servir para equilibrar o balanço de contas e reduzir o prejuízo que a entidade nerazzurri vem tendo neste período da pandemia da Covid-19.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Chelsea e Arsenal surgem como os favoritos, mas os Blues não devem se movimentar caso enxerguem em Reece James o futuro lateral direito do clube. Os Gunners são os favoritos, uma vez que Bellerín também está na mira do Barcelona para a próxima temporada e Hakimi, que faz boa temporada, pode aterrissar em Londres para substituir o espanhol.

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