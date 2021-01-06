Inter perde pênalti, vacila fora de casa e Sampdoria vence duelo

A Inter de Milão vacilou e perdeu para a Sampdoria por 2 a 1 pelo Campeonato Italiano. A equipe nerazzurri perdeu pênalti, sofreu no primiro tempo e não conseguiu se recuperar na segunda etapa. Nem mesmo com a entreada de Lukaku. Com isso, o time de Antonio Conte perde ótima oportunidade de colocar pressão no Milan e não consegue chegar na liderança. VAR LÁ, VAR CÁA Inter começou pressionando e Young teve a primeira grande chance do jogo aos oito minutos ao finalizar com perigo para defesa de Audero. No escanteio, o árbitro marcou pênalti para os visitantes com auxílio do VAR, Sánchez teve a cobrança defendida e o inglês chutou o rebote na trave. A Sampdoria respondeu com Tonelli cabeceando uma bola no travessão aos 14 minutos e aos 23 foi a vez de ter um pênalti marcado também com ajuda do VAR, mas a cobrança foi convertida por Candreva.