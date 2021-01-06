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futebol

Inter perde pênalti, vacila fora de casa e Sampdoria vence duelo

Equipe de Antonio Conte iniciou jogo melhor e com intensidade, mas sofreu em grande parte do primeiro tempo. Na segunda etapa, Inter diminui, mas não consegue se recuperar...

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 12:57

LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 12:57
Crédito: Sampdoria e Inter fizeram uma partida muito intensa (MARCO BERTORELLO / AFP
A Inter de Milão vacilou e perdeu para a Sampdoria por 2 a 1 pelo Campeonato Italiano. A equipe nerazzurri perdeu pênalti, sofreu no primiro tempo e não conseguiu se recuperar na segunda etapa. Nem mesmo com a entreada de Lukaku. Com isso, o time de Antonio Conte perde ótima oportunidade de colocar pressão no Milan e não consegue chegar na liderança. VAR LÁ, VAR CÁA Inter começou pressionando e Young teve a primeira grande chance do jogo aos oito minutos ao finalizar com perigo para defesa de Audero. No escanteio, o árbitro marcou pênalti para os visitantes com auxílio do VAR, Sánchez teve a cobrança defendida e o inglês chutou o rebote na trave. A Sampdoria respondeu com Tonelli cabeceando uma bola no travessão aos 14 minutos e aos 23 foi a vez de ter um pênalti marcado também com ajuda do VAR, mas a cobrança foi convertida por Candreva.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
INTENSOA partida não perdeu ritmo e a equipe mandante continuou surpreendendo, pressionando até marcar o segundo gol em linda jogada de Damsgaard pela direita até encontrar o atacante Baldé para ampliar o marcador. A Inter respondeu no final da primeira etapa com Sánchez fazendo ótima jogada individual e chutando para boa defesa de goleiro e nos acréscimos com Lautaro tendo boa oportunidade de cabeça e tirando tinta da trave.
TENTATIVASA primeira grande chance do segundo tempo foi com a Sampdoria em rápido contra-ataque puxado por Candreva que achou Jankto para obrigar Handanovic a fazer boa defesa; Conte promoveu a entrada de Lukaku e aos 20, a Inter diminuiu o placar com De Vrij. Minutos depois, o belga teve chance de empatar aproveitando cruzamento e cabeceando para ótima intervenção de Audero. Apesar da pressão, os vice-líderes não conseguiram furar a defesa adversária.

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