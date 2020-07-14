Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter leva susto, vira na segunda etapa e vence Torino em casa

Equipe de Conte teve um início de partida ruim nos primeiros 45 minutos, mas dominou no segundo tempo. Time recupera terceira posição da tabela de classificação do Italiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 21:42

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 21:42

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A Inter de Milão voltou a vencer no Campeonato Italiano e bateu o Torino por 3 a 1 em casa. O time de Antonio Conte sofreu com alguns sustos no início da partida, mas virou no início do segundo tempo, dominou, pressionou o rival e se aproxima de consolidar vaga na próxima Liga dos Campeões. O adversário segue a luta para se distanciar da zona da degola.
ACHADOO Torino não começou bem a partida e a Inter de Milão foi quem teve as melhores chances com Lautaro finalizando para fora logo aos seis minutos e Brozovic colocando Sirigu para trabalhar. No entanto, aos 17, após cobrança de escanteio e falha pavorosa de Handanovic, Belotti só empurrou para o fundo das redes para abrir o placar.
DIFICULDADEApós o gol, o time mandante continuou em situação complicada na partida a exemplo do que faz ao longo de todo o Campeonato Italiano. Aos 31 minutos, Lautaro Martínez aproveitou uma saída errada da zaga visitante e quase empatou a partida, mas a equipe de Turim respondeu com Ansaldi finalizando com perigo em cima do goleiro nerazzurri.
VIRADAA Inter de Milão voltou com tudo no segundo tempo e não demorou muito para empatar a partida com Ashley Young após Lautaro Martínez escorar de cabeça para o lateral. Aos cinco minutos, a partida já estava em 2 a 1 para os mandantes após gol de cabeça de Godín em jogada ensaiada de escanteio.
DOMÍNIOVencendo o jogo, os mandantes dominaram o segundo tempo e foi a vez do atacante argentino ampliar o marcador após receber bola de Sánchez e contar com o desvio na zaga para matar as chances de Sirigu. No ataque seguinte, o chileno finalizou com perigo para boa defesa do goleiro rival.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados