Inter leva susto, vira na segunda etapa e vence Torino em casa

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

A Inter de Milão voltou a vencer no Campeonato Italiano e bateu o Torino por 3 a 1 em casa. O time de Antonio Conte sofreu com alguns sustos no início da partida, mas virou no início do segundo tempo, dominou, pressionou o rival e se aproxima de consolidar vaga na próxima Liga dos Campeões. O adversário segue a luta para se distanciar da zona da degola.

ACHADOO Torino não começou bem a partida e a Inter de Milão foi quem teve as melhores chances com Lautaro finalizando para fora logo aos seis minutos e Brozovic colocando Sirigu para trabalhar. No entanto, aos 17, após cobrança de escanteio e falha pavorosa de Handanovic, Belotti só empurrou para o fundo das redes para abrir o placar.

DIFICULDADEApós o gol, o time mandante continuou em situação complicada na partida a exemplo do que faz ao longo de todo o Campeonato Italiano. Aos 31 minutos, Lautaro Martínez aproveitou uma saída errada da zaga visitante e quase empatou a partida, mas a equipe de Turim respondeu com Ansaldi finalizando com perigo em cima do goleiro nerazzurri.

VIRADAA Inter de Milão voltou com tudo no segundo tempo e não demorou muito para empatar a partida com Ashley Young após Lautaro Martínez escorar de cabeça para o lateral. Aos cinco minutos, a partida já estava em 2 a 1 para os mandantes após gol de cabeça de Godín em jogada ensaiada de escanteio.