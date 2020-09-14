futebol

Inter (ITA) na briga para contratar zagueiro do Manchester City

Gigante do futebol italiano, que deve perder o uruguaio Godín para o Cagliari, se interessa por defensor argentino que também está na mira do Porto
v...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:29

LanceNet

14 set 2020 às 20:29
Crédito: OLI SCARFF / AFP
Mais um clube, além dos portugueses do Porto, está de olho no zagueiro Nicolas Otamendi. Nesta segunda-feira, o diário italiano 'La Repubblica' afirmou que representantes da Internazionale de Milão já conversou com os dirigentes do Manchester City para ter ideia dos valores que precisaria desembolsar para tirar o argentino da Inglaterra.​De acordo com o 'La Repubblica', o zagueiro argentino seria o substituto ideal para a vaga de Diogo Godín que está acertando a sua ida para o Cagliari (ITA).
A entrada da Inter e Milão pode colocar fim ao sonho dos portistas, que nos últimos dias sondaram junto ao City a possibilidade de ter o zagueiro argentino que atuou pelo clube entre 2010 e 2014.
Vale lembrar que Otamendi defendeu o Atlético Mineiro em 2014 e em seguida foi para o Valencia (ESP), onde ficou até acertar com o City, em 2015.

