Inter empata sem gols com o Genoa e perde chance de liderar o Italiano

Em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão, que atuou com alguns reservas, ficou só no empate em 0 a 0 com o Genoa, fora de casa, nesta sexta-feira. Com o resultado, os nerazzurri desperdiçaram a oportunidade de assumir a liderança e seguem em segundo, com 55 pontos. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOPanorama​A liderança está nas mãos do rival Milan, que tem 57 pontos, mas um jogo a mais (27 a 26). Mais cedo, o Milan também empatou, mas 1 a 1 com a Udinese, em casa. O G4 tem ainda Napoli (54) e Juventus (47), ambos com 26 jogos. Já o Genoa segue em penúltimo, com 17 pontos e apenas uma vitória.

Na Itália, são quatro vagas para a Champions, duas para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência. No momento, Atalanta (44), Lazio (43) e Fioretina (42) aparecem nessas respectivas posições, com 25,26 e 25 rodadas, respectivamente.

Próximos compromissos A Internazionale volta a campo agora na próxima terça-feira, quando encara o rival Milan pela ida da semifinal da Copa da Itália. Já no Italiano, o próximo compromisso é contra a lanterna Salernitana, na sexta que vem. Os dois jogos serão em San Siro.

No dia 8/3, o embate é na Inglaterra, contra o Liverpool, pela volta das oitavas da Champions. Na ida, os ingleses venceram por 2 a 0. Já o Genoa agora terá uns dias de descanso e volta a campo no próximo dia 6/3, contra o Empoli, também em Gênova.