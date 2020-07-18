Inter e Roma duelam com ambições dentro do Campeonato Italiano

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O duelo entre Roma e Inter de MIlão pelo Campeonato Italiano neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), vale muito para as duas equipes. Enquanto os visitantes sonham em se aproximar da Juventus para brigar pelo título da competição, a equipe da capital quer vencer para se aproximar de garantir uma vaga na próxima Liga Europa.

O técnico Antonio Conte sabe da dificuldade que terá pela frente, devido a força do rival, mas também ao pouco tempo de recuperação dos atletas,uma vez que o time nerazzurri teve partida na última quinta-feira, enquanto os rivais na quarta-feira.

- Estamos falando de uma equipe excelente e com um ótimo treinador. É um jogo com um alto grau de dificuldade que acontece três dias depois de jogar uma partida fora contra o Spal, depois de uma viagem e com um dia a menos de recuperação, mas estou confiante da nossa parte. Há um entusiasmo de ver o trabalho sendo realizado.

Pelo lado dos mandantes, a Roma de Paulo Fonseca parecia nadar de braçadas na quinta colocação antes da paralisação, mas observou um crescimento de Napoli e Milan que estão apenas quatro pontos atrás. O técnico português se mostrou confiante e conhecedor do que terá pela frente.

- Jogaremos como estamos fazendo agora e não mudaremos o sistema. Conheço bem a Inter, Conte é um ótimo treinador, comanda uma boa equipe e estamos trabalhando as situações de jogo. A partida contra a Inter é importante e não pensamos mais em nada.