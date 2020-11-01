Inter e Flamengo 'colaboram' e Galo pode reassumir a liderança do BR

As derrotas do Internacional para o Corinthians(1-0) e do Flamengo para o São Paulo(4-1 para o Tricolor) foram muito favoráveis ao Atlético-MG, que voltou a depender somente do seu resultado para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira perdeu a ponta na 17ª rodada, quando foi derrotado pelo Bahia. Rubros-Negros e Colorados conseguiram bons resultados e ultrapassaram o Galo, que ainda tem um jogo a menos do que os rivais, diante do Athletico-PR, ainda sem data para ser disputado. Se o time mineiro vencer o Palmeiras nesta segunda-feira, 2 de novembro, no Allianz Parque, pela 19ª e última rodada do turno do Brasileirão 2020, chega aos mesmos 35 pontos de Inter e Fla, mas supera os rivais nos critérios de desempate. O Galo, vencendo o Verdão, terá 11 vitórias, contra 10 de cariocas e gaúchos. O número de triunfos é o primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro.