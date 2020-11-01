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futebol

Inter e Flamengo 'colaboram' e Galo pode reassumir a liderança do BR

Gaúchos e cariocas foram derrotados por Corinthians e São Paulo na última rodada do turno e os mineiros dependem apenas de si para retomar a ponta...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 18:54

LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 18:54
Crédito: Galo busca bom futebol de volta e terminar o primeiro turno na liderança do Brasileiro-(Doug Patrício/Fotoarena/Lancepress
As derrotas do Internacional para o Corinthians(1-0) e do Flamengo para o São Paulo(4-1 para o Tricolor) foram muito favoráveis ao Atlético-MG, que voltou a depender somente do seu resultado para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro.
A equipe mineira perdeu a ponta na 17ª rodada, quando foi derrotado pelo Bahia. Rubros-Negros e Colorados conseguiram bons resultados e ultrapassaram o Galo, que ainda tem um jogo a menos do que os rivais, diante do Athletico-PR, ainda sem data para ser disputado. Se o time mineiro vencer o Palmeiras nesta segunda-feira, 2 de novembro, no Allianz Parque, pela 19ª e última rodada do turno do Brasileirão 2020, chega aos mesmos 35 pontos de Inter e Fla, mas supera os rivais nos critérios de desempate. O Galo, vencendo o Verdão, terá 11 vitórias, contra 10 de cariocas e gaúchos. O número de triunfos é o primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro.
A única equipe que pode superar o Atlético no turno é o São Paulo, que tem 30 pontos, mas três jogos a menos na competição e, se fizer os nove pontos terá chances de alcançar a ponta do Brasileirão se o time mineiro não vencer o seu jogo atrasado diante do Furacão.

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