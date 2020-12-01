Inter é acordada de madrugada por torcedores do Monchengladbach

O time da Inter de Milão, que enfrenta o Borussia Monchengladbach nesta terça-feira pela Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília), foi acordado às 4h (horário local) por torcedores da equipe alemã que soltaram fogos de artifício. A ação aconteceu em frente ao hotel em que o time de Antonio Conte está hospedado e durou cerca de cinco minutos, segundo a imprensa italiana.Os italianos vivem um pesadelo na principal competição de futebol da Europa com apenas dois pontos conquistados em quatro rodadas. Caso percam o duelo contra o Gladbach, a Inter corre o risco de não se classificar nem para a disputa da Liga Europa, além de ficar matematicamente fora da briga por vaga nas oitavas de final da Champions League.