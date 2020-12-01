Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Inter é acordada de madrugada por torcedores do Monchengladbach

Equipes se enfrentam nesta terça-feira pela 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Italianos precisam de vitória para sonharem com vaga nas oitavas de final...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 09:33

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 09:33

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
O time da Inter de Milão, que enfrenta o Borussia Monchengladbach nesta terça-feira pela Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília), foi acordado às 4h (horário local) por torcedores da equipe alemã que soltaram fogos de artifício. A ação aconteceu em frente ao hotel em que o time de Antonio Conte está hospedado e durou cerca de cinco minutos, segundo a imprensa italiana.Os italianos vivem um pesadelo na principal competição de futebol da Europa com apenas dois pontos conquistados em quatro rodadas. Caso percam o duelo contra o Gladbach, a Inter corre o risco de não se classificar nem para a disputa da Liga Europa, além de ficar matematicamente fora da briga por vaga nas oitavas de final da Champions League.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados