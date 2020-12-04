Inter deve poupar titulares contra o Atlético-MG

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Com apenas uma vitória em sete jogos, o Internacional terá uma missão complicada neste fim de semana. No Mineirão, a equipe mede forças com o Atlético-MG, um dos concorrentes ao título.Em meio a disputa da Libertadores , o auxiliar Leomir de Souza esboçou o Colorado para domingo e vai poupar nomes importantes, como, por exemplo, D’Alessandro e Galhardo.

O volante Edenilson, que testou positivo para Covid-19, também está fora de combate e desfalca o time nos próximos jogos.

Victor Cuesta

A notícia positiva é que Victor Cuesta, um dos pilares do time no sistema defensivo, está confirmado ao lado de Zé Gabriel. O argentino não jogou no meio de semana por cumprir suspensão.