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futebol

Inter deve poupar titulares contra o Atlético-MG

Em meio a disputa da Libertadores, o Colorado deve preservar alguns nomes no fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 18:37

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:37

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Com apenas uma vitória em sete jogos, o Internacional terá uma missão complicada neste fim de semana. No Mineirão, a equipe mede forças com o Atlético-MG, um dos concorrentes ao título.Em meio a disputa da Libertadores , o auxiliar Leomir de Souza esboçou o Colorado para domingo e vai poupar nomes importantes, como, por exemplo, D’Alessandro e Galhardo.
O volante Edenilson, que testou positivo para Covid-19, também está fora de combate e desfalca o time nos próximos jogos.
Victor Cuesta
A notícia positiva é que Victor Cuesta, um dos pilares do time no sistema defensivo, está confirmado ao lado de Zé Gabriel. O argentino não jogou no meio de semana por cumprir suspensão.
Confira a provável escalação do Inter: Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Mauricio, Nonato e Patrick; Marcos Guilherme (Peglow) e Yuri Alberto.

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