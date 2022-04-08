Inter de Milão x Verona: Saiba onde assistir e as escalações da partida do Caméonato Italiano

A bola vai rolar pelo Calcio. A briga pelo Scudetto está intensa e a Inter quer encostar nos líderes para deixar a disputa ainda mais quente e recebe neste sábado o Verona no Giuseppe Meazza. O apito inicial soará às 13h de Brasília.SONHANDO COM O BIEm 3° na tabela, a Inter tem o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato: são 63 gols marcados e 24 sofridos em 30 jogos na Série A. Os Nerazzurri têm somados 63 pontos, estando a quatro do líder Milan e a três do Napoli, que está em segundo. Mesmo jogando em casa e com o apoio da torcida, a equipe interista terá uma ausência importante: o atacante argentino Lautaro Martínez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo sofrido no último jogo.
FICHA TÉCNICAData e horário: sábado, 8 de abril, às 13h de BrasíliaLocal: Estádio Giuseppe Meazza, Milão, ItáliaÁrbitro: Livio MarinelliAssistentes: Luigi Rossi e Steffano LibertiOnde assistir: ESPN e Star + INTER DE MILÃO (Treinador: Simone Inzaghi)Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dunfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic, Correa e DzekoDesfalques: Martínez (suspenso) HELLAS VERONA (Treinador: Igor Tudor)Montipo, Ceccherini, Gunter, Casale, Lazovic, Ilic, Tameze, Faraoni, Caprari, Bessa e SimeoneDesfalques: Dawidowicz e Pandur