Inter de Milão x Venezia: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Italiano e a líder Inter de Milão tem compromisso neste sábado contra o Venezia. Em casa, a Nerazzurri, que tenta o bicampeonato do torneio, encara o Venezia, que luta contra o rebaixamento. O jogo acontece no San Siro, às 14h (de Brasília).INTER DE MILÃODepois de ter uma série de vitórias interrompidas, o time de Simone Inzaghi quer reencontrar o caminho dos triunfos. Com dois pontos a mais que o Milan, segundo colocado, a Nerazzurri tem 50 pontos. Os atuais campeões ainda têm o duelo a menos que o time rubro-negro.
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VENEZIATentando sobreviver na primeira divisão, o Venezia luta para escapar do rebaixamento. Com 18 pontos, o clube está apenas dois acima do Z-3 e soma três empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas que fez na competição nacional.
+ Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaFICHA TÉCNICA
Inter de Milão x VeneziaLega Serie A - Campeonato Italiano23ª RodadaData e horário: 22/01/2022, às 14h (de Brasília)Local: Estádio San Siro, em Milão (ING)Árbitro: Matteo MarchettiAssistentes: Michele Lombardi e Pietro Dei GiudiciTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko.
Desfalques: Tucu Correa (lesionado).
VENEZIA (Técnico: Paolo Zanetti)Romero (Lezzerini); Ampadu, Ceccaroni, Caldara e Molinaro; Vacca, Cuisance, Crnigoj (Busio); Aramu, Okereke; Henry.
Desfalques: Mazzocchi, Haps e Johnsen (lesionados); Svoboda (suspenso); Ebuehi (convocado para a seleção).