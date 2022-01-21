Inter de Milão x Venezia: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Italiano e a líder Inter de Milão tem compromisso neste sábado contra o Venezia. Em casa, a Nerazzurri, que tenta o bicampeonato do torneio, encara o Venezia, que luta contra o rebaixamento. O jogo acontece no San Siro, às 14h (de Brasília).INTER DE MILÃODepois de ter uma série de vitórias interrompidas, o time de Simone Inzaghi quer reencontrar o caminho dos triunfos. Com dois pontos a mais que o Milan, segundo colocado, a Nerazzurri tem 50 pontos. Os atuais campeões ainda têm o duelo a menos que o time rubro-negro.