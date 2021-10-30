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futebol

Inter de Milão x Udinese: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Equipe de Simone Inzaghi sonha com o bicampeonato consecutivo, mas está sete pontos atrás de Napoli e Milan, que dividem a liderança. Udinese tenta fugir das últimas posições...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 14:35
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Tem duelo de opostos pela 11ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo. Sonhando com o scudetto pelo segundo ano consecutivo e querendo se aproximar dos líderes, a Inter de Milão recebe a Udinese no Estádio San Siro. O jogo acontece às 8h30 (de Brasília).INTER DE MILÃOTentando conquistar o bicampeonato italiano, a Inter de Milão quer se aproximar dos líderes Napoli e Milan, que têm 28 pontos. A Nerazzurri, com 21 pontos, está na terceira colocação. Na última rodada do torneio nacional, a equipe de Simone Inzaghi venceu o Empoli, fora de casa, por 2 a 0.
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UDINESEA Udinese, por outro lado, tenta se afastar das últimas posições e da zona de rebaixamento. Com 11 pontos, a equipe alvinegra tem quatro a mais que a Salernitana, equipe que abre o Z-3. Na última rodada, o time de Údine empatou com o Hellas Verona, em casa, por 1 a 1.
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Inter de Milão x UdineseLega Serie A - Campeonato Italiano11ª Rodada​Data e horário: 31/10/2021, às 8h30 (de Brasília)​Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Juan Luca SacchiAssistentes: Mauro Vivenzi e Domenico RoccaTransmissão: ESPN Brasil Star+
PROVÁVEIS TIMES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij (Ranocchia) e Bastoni; Dumfries, Barella (Vidal), Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez (Tucu Correa).
Desfalques: Ninguém.
UDINESE (Técnico: Luca Gotti)Silvestri; Rodrigo Becão, Nuytinck e Samir; Stryger Larsen, Walace, Makengo, Roberto Pereyra e Udogie (Molina); Beto e Success (Deulofeu).
Desfalques: Ignacio Pussetto (lesionado).

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