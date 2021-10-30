Inter de Milão x Udinese: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Tem duelo de opostos pela 11ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo. Sonhando com o scudetto pelo segundo ano consecutivo e querendo se aproximar dos líderes, a Inter de Milão recebe a Udinese no Estádio San Siro. O jogo acontece às 8h30 (de Brasília).INTER DE MILÃOTentando conquistar o bicampeonato italiano, a Inter de Milão quer se aproximar dos líderes Napoli e Milan, que têm 28 pontos. A Nerazzurri, com 21 pontos, está na terceira colocação. Na última rodada do torneio nacional, a equipe de Simone Inzaghi venceu o Empoli, fora de casa, por 2 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
UDINESEA Udinese, por outro lado, tenta se afastar das últimas posições e da zona de rebaixamento. Com 11 pontos, a equipe alvinegra tem quatro a mais que a Salernitana, equipe que abre o Z-3. Na última rodada, o time de Údine empatou com o Hellas Verona, em casa, por 1 a 1.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021FICHA TÉCNICA
Inter de Milão x UdineseLega Serie A - Campeonato Italiano11ª RodadaData e horário: 31/10/2021, às 8h30 (de Brasília)Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Juan Luca SacchiAssistentes: Mauro Vivenzi e Domenico RoccaTransmissão: ESPN Brasil Star+
PROVÁVEIS TIMES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij (Ranocchia) e Bastoni; Dumfries, Barella (Vidal), Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez (Tucu Correa).
Desfalques: Ninguém.
UDINESE (Técnico: Luca Gotti)Silvestri; Rodrigo Becão, Nuytinck e Samir; Stryger Larsen, Walace, Makengo, Roberto Pereyra e Udogie (Molina); Beto e Success (Deulofeu).
Desfalques: Ignacio Pussetto (lesionado).