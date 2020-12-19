futebol

Inter de Milão x Spezia: onde assistir e prováveis escalações

Antonio Conte precisa vencer a partida e torcer para o Milan não conseguir
os três pontos para assumir a liderança do Campeonato Italiano...
Publicado em 

19 dez 2020 às 19:30

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 19:30

Crédito: Divulgação / Site oficial Inter de Milão
Jogando em casa, a Inter de Milão quer assumir a liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo, a equipe comandada por Antonio Conte recebe o Spezia e, em caso de combinação de resultados, pode subir ao primeiro lugar da tabela.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOPara a partida, a Inter de Milão chega com 27 pontos, um a menos do que o líder Milan, e cinco vitórias seguidas. Além disso, a equipe de Conte conta com o melhor ataque da competição, com 30 gols marcados.
O Spezia, por outro lado, somou apenas 11 pontos. São duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O saldo de gols é de menos oito.
FICHA TÉCNICA
Inter de Milão x SpeziaData e horário: 20/12/2020, às 11h (de Brasília).Local: Estádio Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: Bandsports e EI Plus
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter de Milão (Técnico: Antonio Conte)​Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Young; Lukaku, Martinez
Desfalques: Andrea Pinamonti, Matías Vecino, Radja Nainggolan e Alexis Sánchez (lesionados).
Spezia (Técnico: Vincenzo Italiano)Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Pobega, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Farias
Desfalques: Cristian Dell'Orco, Federico Mattiello, Leroen Zoet e Andrej Galabinov (lesionados); Julian Chabot (suspenso).

