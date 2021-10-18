Inter de Milão x Sheriff: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Nesta terça-feira, a Inter de Milão recebe o Sheriff Tiraspol pela terceira rodada do Grupo D da Champions League. Líder do grupo, o time visitante busca manter a primeira colocação, enquanto o time da casa procura a sua primeira vitória na competição.

Veja a tabela da ChampionsA Inter de Milão somou apenas um ponto nas duas partidas já disputadas nesta Champions League. A equipe italiana perdeu na estreia para o Real Madrid por 1 a 0, e empatou com o Shakhtar Donetsk na última rodada pelo placar de 0 a 0. Contra o Sheriff, o time da casa busca a sua primeira vitória.

Ao contrário da Inter de Milão, o Sheriff segue 100% nesta Champions League, e ocupa a liderança de seu grupo. A equipe venceu o Shakhtar Donetsk pelo placar de 2 a 0 e, na última rodada, venceu o Real Madrid no Santiago Bernabeu por 2 a 1.FICHA TÉCNICAINTER DE MILÃO x SHERIFF- CHAMPIONS LEAGUE

Data e horário: 19/10/202, às 16h (de Brasília)Local: San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Danny Makkelie (HOL)Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)Onde assistir: HBO Max

INTER DE MILÃO (Treinador: Simone Inzaghi)Handonovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino e Dimarco; Lautaro Martínez e Dzeko.

Desfalques: Brazão, Sensi e Eriksen (lesionados).

SHERIFF (Treinador: Yuri Vernydub)Athanasiadis; Constanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano; Addo, Thill, Traore, Kolovos e Castañeda; Yakhshiboev.