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Inter de Milão x Sassuolo: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em busca da liderança do campeonato, a Inter de Milão joga em casa contra o Sassuolo neste domingo
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Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 20:37
Neste domingo, a Inter de Milão enfrenta o Sassuolo pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Na vice-liderança, a equipe comandada por Simone Inzaghi vai atrás dos três pontos para assumir a liderança da competição. O confronto, no San Siro, está marcado para às 14h.> Veja a tabela do Campeonato Italiano
EM BUSCA DA LIDERANÇA!A Inter de Milão ocupa a vice-colocação do Campeonato Italiano e disputa a liderança com o Milan. A equipe Rossonera empatou com a Salernitana neste sábado e não conseguiu abrir vantagem no topo da tabela. A diferença entre as equipes é de dois pontos e, assim, a Inter pode assumir a primeira posição se vencer.
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VEM DE DERROTA!A Inter de Milão vem de dois jogos sem vencer. A última partida foi válida pelas oitavas de final da Champions League e resultou em 2 a 0 para o Liverpool. Antes disso, a equipe empatou com o Napoli por 1 a 1 no Campeonato Italiano.FICHA TÉCNICAInter de Milão x Sassuolo
Data e horário: 20/01/2022, às 14hLocal: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; De Vrij, Bastoni e D'Ambrosio; Darmian, Barella, Gagliardini, Çalhanoglu e Perisic; Dzeko e Alexis Sánchez.
SASSUOLO (Técnico: Alessio Dionisi)Consigli; Müldür, Chiriches, Ayhan e Rogério; Frattesi, Maxime López e Traorè; Berardi, Scamacca e Raspadori.
Crédito: InterdeMilãovaiacamponestedomingopeloCampeonatoItaliano(Foto:Divulgação/Internazionale

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