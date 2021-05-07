Inter de Milão x Sampdoria: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: No primeiro turno, Sampdoria venceu a Inter por 2 a 1, e quebrou invencibilidade de nove jogos da rival (MARCO BERTORELLO / AFP

Já consagrada campeã do Italiano com quatro rodadas de antecedência, a Inter de Milão receberá a Sampdoria no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 35ª rodada do campeonato nacional. A partida que será às 13h (de Brasília), pode marcar a revanche da Internazionale contra sua adversária, uma vez que perdeu no primeiro turno, em uma das únicas duas derrotas em toda a competição.

> Veja a classificação do Campeonato ItalianoA equipe mandante conta com uma campanha sensacional. São 25 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas em 34 partidas. Assim, com 82 pontos, o clube voltou a conquistar o Italiano após 12 anos. Embora já tenha conseguido seu objetivo na competição, contra a Sampdoria, a Inter pode reverter a derrota sofrida na 16ª rodada. Naquela ocasião, com brilho de Baldé, a então mandante Sampdoria derrotou o time de Milão por 2 a 1, e quebrou uma invencibilidade que durava nove partidas.

Dezenove rodadas depois, a Sampdoria, por sua vez, vai tentar repetir o desempenho apresentado no primeiro turno. Atualmente em nono lugar, com 45 pontos, a equipe não corre mais risco de rebaixamento, porém, também não consegue alcançar a pontuação necessária para as competições internacionais. Além disso, o time de Claudio Ranieri vive uma fase irregular: foram três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco confrontos. FICHA TÉCNICAInter de Milão x Sampdoria ​Data e horário: 08/05/2021, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Giuseppe Meazza (Milão, ITA)Onde assistir: Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES​INTER DE MILÃO (Técnico: Antonio Conte)​Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e Perisic; Lautaro Martínez e Lukaku.

Desfalques: Kolarov (lesionado)

SAMPDORIA (Técnico: Claudio Ranieri) Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley e Augello; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Jakub Jankto e Verre; Gabbiadini.