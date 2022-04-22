Inter de Milão x Roma: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Neste sábado, Inter de Milão e Roma se enfrentam pela 34ª rodada da La Liga. A Inter está na briga com o Milan e Napoli pelo título da liga, enquanto a Roma está atrás da vaga no G4. O confronto, no San Siro, está marcado para às 13h.FALA, INZAGHI!- Vamos defrontar uma das melhores equipes do campeonato e, além disso, estão em excelente forma. Todos sabemos quem é o treinador deles e o que ele conquistou no passado, tanto na Inter quanto em outros países. Sabemos que é um jogo extremamente importante para nós e não será nada fácil - disse o técnico Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão, sobre a expectativa do jogo.
COM MORALA Inter de Milão chega com moral para o duelo após vencer por 3 a 0 o Milan pela semifinal da Copa da Itália. A equipe vem em grande fase para o jogo e soma quatro vitórias consecutivas.FICHA TÉCNICAInter de Milão x Roma
Data e horário: 23/04/2022, às 13hLocal: San Siro, em Milão (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Joaquín Correa.
ROMA (Técnico: Mourinho)Rui Patrício; Mancini, Smalling e Ibañez; Karsdorp, Oliveira, Cristante e Zalewski; Pellegrini; Zaniolo e Abraham.