  • Inter de Milão x Roma: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Itália
futebol

Inter de Milão x Roma: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Itália

Equipes fazem duelo decisivo pelas quartas de final do torneio e quem perder dá adeus ao sonho do título. Times não conquistam a competição há mais de dez anos...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 15:39

LanceNet

07 fev 2022 às 15:39
Tem jogo valendo vaga nas semifinais da Copa da Itália nesta terça-feira. Na cidade de Milão, a Internazionale recebe a Roma, pelas quartas de final, e quem vencer avança para a próxima fase do torneio eliminatório. O jogo acontece no Estádio San Siro, às 17h (de Brasília).INTER DE MILÃOLíder do Campeonato Italiano, a Nerazzurri tenta acabar com um jejum de 11 anos sem conquistar o torneio, desde o ano de 2011, quando venceu o Palermo na grande final. O time de Milão é o terceiro maior vencedor da competição, com sete conquistas.
ROMAA equipe da capital do País da Bota vem de um jejum ainda maior que os milaneses, sendo o último título no ano de 2008, quando derrotou justamente a Internazionale na final. A Giallorossi, entretanto, é a segunda maior campeã do torneio, com nove títulos.
Inter de Milão x RomaCopa da ItáliaQuartas de final
Data e horário: 08/02/2022, às 17h (de Brasília)Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)Árbitro: Marco Di BelloAssistentes: Mauro Galetto e Valerio VecchiTransmissão: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS TIMES
INTER DE MILÃO (Técnico: Simone Inzaghi)Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni; Darmian (Dumfries), Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Dimarco; Alexis Sánchez e Dzeko.
ROMA (Técnico: José Mourinho)Rui Patrício; Gianluca Mancini, Smalling e Ibañez; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Cristante (Veretout), Pellegrini e Viña; Zaniolo e Abraham.
Crédito: Emdezembro,InterdeMilãovenceuaRomapor3a0noCampeonatoItaliano(Foto:VINCENZOPINTO/AFP

